الوصل يصيد «الصقور» بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فريق الإمارات 7-1، في مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل، وأحرز أهداف الوصل هاريس سيفيروفيتش هدفين، في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح 3 أهداف «هاتريك»، في الدقائق 18 و41 و68، ورودريغو في الدقيقة 82، ونيكولاس خمينيز في الدقيقة 90، وسجل هدف الإمارات ضياء سبع في الدقيقة 30.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الوصل، والذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 8، عن طريق هاريس، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، ولعبها بـ «الكعب» في شباك الإمارات، ولم تكن هناك ردة فعل قوية من الضيوف للعودة إلى المباراة، فيما نجح الوصل في إضافة هدف ثانٍ بمجهود ومهارة فردية من علي صالح في الدقيقة 18، ثم أضاف هاريس الهدف الشخصي الثاني والثالث للوصل، برأسية قوية، بعد عرضية مثالية من علي صالح في الدقيقة 28.

وتمكن ضياء سبع من تقليص الفارق في الدقيقة 30، بتسجيل هدف للإمارات «الصقور»، بعد انفراد بمرمى أصحاب الأرض، وواصل علي صالح تألقه اللافت في المباراة في الدقيقة 41، عندما لعب كرة عرضية غالطت حارس الإمارات، وسكنت الشباك، معلنة هدفاً شخصياً ثانياً، ورابعاً للوصل، وأجرى الوصل تغييراً اضطرارياً، بخروج سالم العزيزي للإصابة في الدقيقة 45.

واستمر الوصل على أدائه الهجومي في الشوط الثاني، وتوالت الفرص الضائعة من الفريق، حتى نجح علي صالح في تسجيل الهدف الخامس للوصل في الدقيقة 68، والهدف الشخصي الثالث في المباراة «هاتريك»، وزاد رودريغو من غلة أهداف «الإمبراطور»، بتسجيل هدف سادس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ثم أحرز نيكولاس خيمينز، الهدف السابع للوصل، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90.

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