تاهيتي أول المتأهلين إلى ربع نهائي"مونديال الشاطئية"

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

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واصل منتخب تاهيتي تألقه في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024 بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بعدما نجح في قلب تأخره بثلاثية نظيفة أمام اسبانيا إلى انتصار ثمين 5-3، ليضمن بذلك أول بطاقة عبور إلى ربع النهائي.

ورفض منتخب تاهيتي رفع راية الاستسلام رغم التأخر بثلاثة أهداف، ونجح في تعديل النتيجة سريعاً، ثم تمكن رونوي تينيرواري من تسجيل هدفين قاد خلالهما فريقه إلى حجز بطاقة التأهل.

وسيشتد الصراع بين منتخبي الأرجنتين وايران لحجز البطاقة الثانية في المجموعة الثانية

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