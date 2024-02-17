مدير مونديال الكرة الشاطئية: "الإمارات 2024" أثبت تميزه في أول 48 ساعة

المصدر: وام

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أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المُنظمة العليا، مدير بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، أن مونديال "الإمارات 2024" أثبت تميزه وأكد للجميع انه نسخة استثنائية في تاريخ المونديال خلال أول 48 ساعة باعتراف الجميع.

ويشارك 16 منتخبا في منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي يحتضنها ملعب حي دبي للتصميم حتى 25 فبراير الجاري.

وأوضح مدير البطولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المونديال انطلق بشكل مميز منذ يومه الأول، وسط حضور جماهيري لافت برغم أن يوم الخميس كان يوم عمل؛ وقال : الإقبال الجماهيري منذ أول مباراة في المونديال كان كبيرا، رغم أن المباراة الأولى تنطلق يومياً في الثالثة والنصف عصرا، وأول يومين من أيام العمل، وسوف تزداد أعداد الحضور مع مباريات الفترة المسائية، بشكل يجسد الاهتمام الكبير بهذه البطولة.

وأضاف: الجميل أيضا أن الحضور من الشخصيات الرياضية كان متميزاً سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل، وأعتقد انها بداية موفقة.

وأكد أن جهود اللجنة المنظمة ساهمت أيضا في ريادة هذا الإقبال، خاصة مع وجود العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة في "مناطق الجماهير" التي تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير.

وأضاف: مع كل هذا الحضور المتميز، ينتظر أن يزداد الإقبال كثافة مع إجازة "عطلة نهاية الأسبوع، ومع احتدام المنافسات أكثر بين المنتخبات المشاركة.

وأشار إلى أن المنتخبات الـ15 المشاركة في المونديال، ومعهم منتخب الإمارات، لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات، من أبناء جاليات هذه المنتخبات، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على النجاح الجماهيري والتنظيمي الذي بدأت بشائره.

وأضاف: في نفس الوقت لا يمكن التغافل عن المستوى الفني المتميز الذي تقدمه جميع المنتخبات في المونديال حتى الآن والندية الكبيرة التي تتسم بها معظم المباريات، وهو ما يبشر بالمزيد من القوة والحماس في المباريات المقبلة خاصة مع انطلاق مباريات الجولة الثانية اليوم السبت.

وأشاد الظاهري، بالمستوى الذي قدمه منتخب الإمارات في أولى مبارياته بالمونديال وتحقيقه الفوز على المنتخب المصري.

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