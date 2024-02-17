3 مباريات كروية مثيرة في ختام دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: وكالات

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تشهد الملاعب الإماراتية غدا الأحد إقامة 3 مباريات في ختام مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة في كرة القدم، حيث يلتقي العين مع الوحدة، وشباب الأهلي مع بني ياس، واتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

وتعتبر مباراة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين قمة كروية لها مذاقها الخاص، وكلاسيكو دائم بين هذين الفريقين الكبيرين.

وتعتبر روزنامة فريق العين مزدحمة بما فيه الكفاية نظرا لمشاركته في دوري أبطال آسيا حيث تعادل مؤخرا مع فريق ناساف الأوزبكي في طشقند في ذهاب الدور الثاني من منافسات هذه المسابقة القارية، ويرغب الفريق في استمرار انطلاقته الحالية رغم تراجعه في بطولة الدوري المحلي، أما الطرف الآخر وهو الوحدة فيطمح إلى تطور الأداء في ظل التعادل الإيجابي الأخير الذي حققه مع الشارقة في الجولة الـ 13 بنتيجة 1/1.

يتولى تدريب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو، فيما يقود الصربي جوران فريق الوحدة، وكلاهما يبحث عن الوصول إلى تخطي هذه المرحلة من الكأس أملا في اكتساب ثقة جديدة والاقتراب من تحقيق اللقب.

وفي دبي وعلى استاد راشد، يستضيف شباب الأهلي فريق بني ياس، في لقاء قوي ومرتقب خاصة وأن شباب الأهلي يعتبر أحد أكثر الفرق تتويجاً باللقب في 10 مناسبات، في مواجهة بني ياس بعد ظهوره بشكل إيجابي مؤخرا مع عودة منافسات الدوري المحلي.

أما المباراة الثالثة، فتقام على استاد اتحاد كلباء، حيث يستضيف فريقها منافسه دبا أحد فرق الدرجة الأولى بالدوري الإماراتي (الهواة)، وفي هذه المواجهة يبحث اتحاد كلباء عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الكبوات التي تعرض لها مؤخرا على مستوى الدوري، في الوقت الذي يخطط فيه فريق دبا لتحقيق المفاجأة.

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