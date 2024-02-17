مهند العنزي يعلن الاعتزال رسمياً

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أعلن اللاعب الدولي السابق مهند العنزي، نجم العين والمنتخب الوطني، اعتزاله كرة القدم رسمياً بعمر 38 عاماً، موجهاً الشكر عبر تصريحات تلفزيونية إلى كل إدارات نادي العين، وإلى زملائه اللاعبين وجمهور «الزعيم». وأشار إلى أنه فضل إفساح المجال لغيره، وقال: «حققت عبر مشواري إنجازات مع المنتخب والنادي سأظل أفتخر بها، وحان الوقت للاعتزال، وأوجه الشكر لأسرتي الصغير والكبيرة وأهلي الذين يفتخرون بي».

الجدير بالذكر أن العنزي ارتدى شعار اتحاد كلباء موسمين متتاليين، كما دخل عالم التسويق في 2011، وأطلق عطراً خاصاً به حاز إعجاب الكثيرين.

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