تأهل الجزيرة وعجمان إلى دور الثمانية للكأس الغالية

المصدر: متابعة: محمد فضل، أحمد عيسى

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تأهل فريقا الجزيرة وعجمان، أمس، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتخطى الجزيرة ضيفه العربي بصعوبة بهدف فرناندو لوكاس في الدقيقة «45+1» من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد، ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة.

ويعد فوز «فخر أبوظبي» هو الأول للفريق تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي بعد توليه مهمة تدريب الفريق الشهر الماضي، وقدم العربي مستوى جيداً عكس رغبته في تحقيق مفاجأة، ونجح في تهديد مرمى الجزيرة عدة مرات، بينما كانت الأفضلية والسيطرة للجزيرة، خاصة في الشوط الأول.

وتغلب عجمان على مضيفه حتا بهدف البديل البرازيلي جيانلوكا مونيز في الدقيقة 48، في مباراة الفريقين بإستاد حمدان بن راشد، وكاد وليد أزارو أن يسجل هدف عجمان الثاني، لكن سالم خيري أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 70، وطرد حكم المباراة عامر الضبيع لاعب حتا البديل سالم أحمد في الدقيقة 90.

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