في «الهواة».. جولة الأمطار تتحدث بلغة الانتصار

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حفلت مباريات الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى بإثارة متناهية، ولم تشهد المباريات الثماني التي أقيمت وسط أجواء ماطرة وهطولات غزيرة متواصلة نتيجة التعادل بعد نهاية كل المواجهات بالفوز، وتمكن العروبة المتصدر 49 نقطة ودبا الحصن الوصيف 38 نقطة من استعادة النغمة بعد التعادل الأخير لكل فريق خلال الجولة 19 ليفوز العروبة على مصفوت 3 - 1، والحصن على غلف اف سي 4 - 0، في وقت فشل فيه الظفرة «33 نقطة» في امتحان العربي ليخسر على أرضية ملعبه 1 - 2 ويفرط الفريق في النقاط الثلاث كاملة، لكنه ظل متمسكاً بمركزه الثالث لكن بفارق 5 نقاط عن الحصن الوصيف و17 نقطة عن العروبة المتصدر، فيما رفعت نتيجة الفوز رصيد العربي إلى 32 نقطة في المركز الرابع ليدخل ممثل أم القيوين المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وحقق يونايتد ودبا الفجيرة الفوز خلال هذه الجولة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 30 نقطة في المركزين الخامس والسادس، وتمكن النواخذة من تحقيق الفوز على سيتي بهدفين دون رد، لتزداد وضعية سيتي حرجاً برصيد 10 نقاط شأنه شأن الرمس صاحب المركز الأخير بست نقاط والخاسر على أرضية ملعبه أمام يونايتد 0 - 2، وعلى الرغم من هزيمته أمام التعاون بهدفين دون رد إلا أن الفجيرة ظل محافظاً على مركزه السابع إلى جانب مسافي ولكل فريق 30 نقطة، فيما صعد التعاون إلى المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وهو الرصيد نفسه للجزيرة الحمراء الفائز على الحمرية والذي يحتل المركز العاشر يليه الذيد برصيد 25 نقطة، ومن ثم تأتي فرق الحمرية وغلف اف سي برصيد 20 نقطة، ومن خلفهم غلف يونايتد الرابع عشر بـ 19 نقطة ومصفوت الخامس عشر 16 نقطة وفي المركزين الأخيرين سيتي 10 نقاط والرمس بست نقاط، ولا بد من صحوة في قادم الجولات لأصحاب المراكز الأخيرة لتجنب الهبوط نحو دوري الدرجة الثانية.

أهداف وبطاقات

ولم تخل المباريات الثماني من الأهداف والتي وصلت إلى 24 هدفاً في وقت وصلت فيه البطاقات الملونة إلى 39 بطاقة منها 6 حمراء، واعتلى اللاعب لويس توريس لاعب يونايتد صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً، يليه الحساني تامبورا لاعب العروبة وبينك أفوب «الظفرة» ولكل منهما 12 هدفاً ثم ميدرويس «التعاون» وجاسما دبا الفجيرة برصيد 11 هدفاً.

تم تأجيل مواجهات الأسبوع 21 لإفساح المجال للأندية المشاركة في دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حيث كان مقرراً أن تنطلق اليوم، وستنطلق مواجهات الجولة 22 يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات تجمع الجزيرة الحمراء ودبا الحصن، الحمرية والعربي، غلف يونايتد ضد الفجيرة، ويوم الجمعة المقبل يلاقي العروبة ضيفه الرمس، الظفرة يستقبل مسافي، يونايتد والذيد، التعاون ودبا الفجيرة، غلف اف سي ومصفوت.

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