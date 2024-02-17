مطر وخصيف ومبخوت الأكثر وفاءً لأنديتهم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتصدر الثلاثي إسماعيل مطر قائد الوحدة، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وزميله علي مبخوت، قائمة الأكثر وفاءً بالبقاء لأطول عدد من المواسم مع نادٍ إماراتي واحد لفترة متواصلة، مع الوصول إلى الموسم الجاري 2023 - 2024، والذي أعلن مطر أنه ربما يكون الأخير في مسيرته.

إسماعيل مطر

يتفوق مطر (40 عاماً)، على حارس المرمى الروسي الدولي إيجور أكينفيف، الذي دافع عن مرمى سسكا موسكو 21 موسماً، إذ ظهر مطر للمرة الأولى مع الفريق الأول للوحدة موسم 2001 - 2002، وشارك حينها في 7 مباريات، وسجل هدفاً واحداً في الدوري، ووصل حالياً مع «العنابي» إلى 405 مباريات و100 هدف في الدوري.

علي خصيف

يدافع علي خصيف (36 عاماً)، عن مرمى ناديه الجزيرة طوال 19 موسماً، وتحديداً منذ عام 2005، عندما انتقل إليه قادماً من الفجيرة بعد أن دافع عن مرماه 10 مباريات في موسم 2004 - 2005، وشارك مع «فخر أبوظبي» 324 مباراة في الدوري، منها 319 مباراة في دوري المحترفين، وتلقى خلالها 10 إنذارات، و4 بطاقات حمراء، كما شارك في 74 مباراة دولية مع المنتخبين الأولمبي والأول منذ عام 2009.

علي مبخوت

ظهر علي مبخوت (33 عاماً)، لأول مرة في صفوف الفريق الأول للكرة بنادي الجزيرة في عام 2009، ليكون ثالث اللاعبين وفاءً لنادٍ واحد داخل الدولة، بالبقاء مع «فخر أبوظبي» لمدة 16 موسماً. وينفرد مبخوت، بكونه اللاعب الوحيد الذي بدأ مشواره مع ناديه مع بداية تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وشارك مع الجزيرة في 289 مباراة في دوري المحترفين، وسجل 216 هدفاً، ونجح في الوصول إلى لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، كما نال لقب الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني الأول، بعدما سجل 85 هدفاً في 114 مباراة مع «الأبيض» منذ عام 2009.

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