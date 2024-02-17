الشامسي بين البقاء والرحيل عن «العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أصبح مستقبل محمد الشامسي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع العنابي على المحك في ظل تأزم العلاقة بين اللاعب والنادي، بعدما استُبعد من المشاركة مع الفريق الأول منذ ما يقارب الشهرين عقب مباراة خورفكان والوحدة في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت ديسمبر من العام الماضي.

وتفيد المتابعات أن الحارس محمد الشامسي بات خارج حسابات الوحدة على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي ما لم يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.

وأكد مصدر أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن الوحدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي نهائي حول استمراره أو رحيله عن الفريق، إذ ستكشف الأيام القليلة القادمة عن مصير اللاعب مع العنابي، وأنه في حالة عدم احتواء الأزمة القائمة قد يبرز احتمال بعرض الحارس للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية، ونهاية مشواره مع النادي، حيث من المنتظر أن تتضح الصورة قبل غلق باب القيد الشتوي.

قرارات انضباطية

وقال المصدر إن استبعاد الحارس من الفريق الأول جاء بناء على قرارات انضباطية من جانب إدارة النادي، وتم توقيع عقوبات مالية عليه بالخصم من راتبه، مشيراً إلى أن الشامسي تم تحويله منذ فترة للتدريب مع فريق الرديف، ولكنه غاب عن المشاركة مع فريق الرديف في مباراته الأخيرة أمام الشارقة التي انتهت لمصلحة الأخيرة 1 - 0 في دوري تحت 21 سنة.

وكانت إدارة الوحدة قررت إنهاء إعارة الحارس زايد الحمادي من نادي البطائح وعودته إلى العنابي خلال الانتقالات الحالية رغم أن الإعارة كانت حتى نهاية الموسم، بعد موسم ونصف قضاها مع البطائح، وهو ما قد يعزز من احتمالات خروج محمد الشامسي من قلعة الوحدة. وغاب الشامسي عن العنابي منذ بداية فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولم يشارك بعد تحويله إلى فريق الرديف مع الوحدة في البطولة الودية التي نظمها النادي وشهدت مشاركة الحارس هزاع عمار، وامتدت إلى مباراة الشارقة في الجولة 13 من الدوري.

تدريبات

من جهة أخرى، يختتم الوحدة تدريباته اليوم تحضيراً للقمة المرتقبة في مواجهة العين غداً باستاد هزاع بن زايد في دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة، وهي البطولة التي يعول عليها جمهور الوحدة عقب الابتعاد فعلياً عن سباق المنافسة على لقب الدوري، في ظل حالة الغضب الجماهيري من نتائج الفريق عقب التعادل الأخير مع الشارقة، وظهور الفريق بشكل مخيب على مستوى الأداء والنتيجة.

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