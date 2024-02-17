الوصل يواجه الإمارات والشارقة مع البطائح والنصر أمام خورفكان

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 3 مباريات في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويلتقي في الخامسة و25 دقيقة الوصل مع الإمارات في استاد زعبيل والشارقة مع البطائح في استاد الشارقة فيما يلعب النصر مع خورفكان في استاد آل مكتوم في الثامنة و20 دقيقة.

ويطمح الوصل في مواجهة فريق الإمارات إلى مواصلة عروضه القوية بالموسم الحالي والعبور لدور الثمانية، وسبق أن حقق «الإمبراطور» الكأس الغالية موسمي 1986 - 1987 و2006 - 2007، ويتصدر الفريق حالياً دوري أدنوك للمحترفين برصيد 33 نقطة، بينما حقق الإمارات الكأس الغالية مرة واحدة موسم 2009 - 2010، ويحتل حالياً المركز 14 في الدوري برصيد 5 نقاط، ويقود الصقور في أول اختبار الإيطالي والتر زينغا، وتشهد تشكيلة الفريق مشاركة نجومه الجدد الذين استعان بخدماتهم أخيراً بقيادة المدافع اوساكي ليوا، لاعب الوسط ضياء سبع، المدافع علي الأنصاري. وأكد ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، سعي فريقه للمنافسة بقوة على جميع ألقاب الموسم، وأشار إلى تركيزه في الأيام الماضية على استشفاء اللاعبين بعد تحقيق فوز صعب على النصرفي «ديربي بر دبي».

وشدد زينغا على أهمية تحقيق الفوز على الوصل، وأكد أن لاعبيه في كامل الجاهزية البدنية والمعنوية.

النصر × خورفكان

يتطلع النصر لحصد بطاقة دور الثمانية في مباراته أمام خورفكان، وإحباط أي مفاجآت لمنافسه، والذي يأمل في التأهل، ويفتقد النصر جهود مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني للإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول في لقاء الديربي أمام الوصل الثلاثاء الماضي. فيما يخوض خورفكان اللقاء بصفوف مكتملة ومعنويات عالية، ويعتمد على الهداف البرازيلي لورينسي .

ووصف الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر المباراة بالتحدي الكبير وأن اللعب في المسابقة الغالية حافز معنوي للجميع، لا سيما لـ «العميد» التي يعتبرها أحد أهدافه الرئيسية في الموسم، وقال: نعلم أننا نواجه فريقاً قوياً تطور مع مدربه الجديد، ومن المهم أن نكون جاهزين بدنياً ونلعب بانضباط وتركيز عاليين.

الشارقة × البطائح

يدخل الشارقة مباراة البطائح بطموحات كبيرة، لا سيما وأنه حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بالمشاركة مع شباب الأهلي «10 ألقاب»، ويغيب عن الفريق اليوم كل من ماجد حسن ولوان بيريرا ومحمد عبد الباسط، وبالمقابل ربما يدفع المدرب كوزمين بالمحترف الجديد المدافع الكوري الجنوبي تشو يو مين الذي شارك في حصتين للتدريب بعد انضمامه للفريق في مركز اليوناني السابق مانولاس.

وتبدو الأمور مطمئنة في الفريق الشرقاوي بعد خوضه أول مباراة عقب التوقف أمام الوحدة على ملعب الأخير ضمن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين وانتهت بالتعادل 1 - 1.

وفي المقابل يأمل البطائح إلى العودة ببطاقة التأهل لدور الثمانية رغم صعوبة المهمة أمام حامل اللقب، ويسعى «الراقي» إلى الذهاب بعيداً في البطولة، خصوصاً في ظل المستوى المميز والنتائج الإيجابية للفريق على مستوى بطولة الدوري بعد حصد 4 انتصارات و4 تعادلات مما قاده إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة. ويعول «الراقي» بقيادة مدربه الكرواتي غوران توميتش على المجموعة الحالية في ظل تميز الفريق وحالة الاستقرار بعد المحافظة على معظم عناصره.

وأكد غوران مدرب الفريق أن المواجهة تجمعهم بمنافس قوي يتميز في هذه البطولة الغالية بالذات، متمنياً استغلال كل فرصة أمام مرمى المنافس لتحقيق النجاح المطلوب في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

أطقم التحكيم

أعلن اتحاد الكرة عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مواجهات اليوم ويدير مباراة الوصل وضيفه فريق الإمارات، حكم الساحة محمد الهرمودي، ويعاونه كل من أحمد الراشدي، محمد علي هلال، والحكم الرابع خالد الملا، وأحمد سالم حكم فيديو، ومسعود حسن حكم فيديو مساعد.

بينما يدير حكم الساحة أحمد بلال، مباراة الشارقة وضيفه البطائح ويعاونه علي راشد النعيمي، جاسم العجمي، وكل من سهيل عبدالله حكم رابع، أحمد النقبي حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعد، فيما يدير حكم الساحة نواف الزيودي، مباراة النصر وضيفه خورفكان ويعاونه ياسر سبيل، وعثمان المازمي، وكل من راشد عبدالله حكم رابع، سلطان عبد الرزاق حكم فيديو، وأحمد العبدولي حكم فيديو مساعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز