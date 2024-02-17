مدرب «الأبيض»: خطوة أولى ناجحة

المصدر: دبي - البيان

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أكد البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن الفريق اجتاز أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، والمشوار ما زال أمامه طويلاً وصعباً ويحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز. وفاز منتخب الإمارات في مباراته الافتتاحية، أول من أمس، على نظيره المصري 1-2 وتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع منتخب إيطاليا برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وقال فاسكيز: «المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، والضغوطات فيها كبيرة، ولكننا عرفنا كيف نتحكم فيها ونحقق هدفنا». وأضاف: «كان من الطبيعي أن نتعرض للضغط في الشوط الأخير بعد تقدمنا بهدفين لكننا نجحنا في التعامل مع الموقف والخروج بالنتيجة الإيجابية لمصلحتنا في النهاية، حتى في ظل النقص العددي وطرد أحد لاعبينا».

وكان منتخب الإمارات قد تقدم بهدفين عن طريق وليد بشر ومحمد علي، ونجح حسام باولو لاعب منتخب مصر في تقليل الفارق قبل نهاية اللقاء. وأكد فاسكيز أن منتخب الإمارات مر بالسيناريو نفسه مرتين في آخر نسختين من المونديال، ولكن عليه أن يبقي تركيزه هذه المرة في قمته، وعليه التفكير في مباراة الولايات المتحدة.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره الأمريكي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأشار فاسكيز إلى أنه تابع مباراة إيطاليا مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المنتخبين يتميزان بجودة كبيرة.

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