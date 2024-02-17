وليد بشر: نتطلع لكتابة التاريخ في مونديال «الشاطئية»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد وليد بشر نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أن «الأبيض» يتطلع لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عندما يلتقي نظيره الأمريكي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

واستهل «أبيض الشاطئية» مشواره بالفوز على منتخب مصر 1-2، ما مهد له طريق التأهل إلى الدور المقبل في حال حقق فوزه الثاني على حساب منتخب أمريكا الذي خسر في مباراته الأولى أمام إيطاليا 1-3.

ويشارك منتخبنا في كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أعوام 2007، 2008، 2009، 2013، 2017، 2019 و2021، ولكنه لم يوفق في تخطي دور المجموعات.

وأكد وليد بشر أن الفوز على منتخب مصر جاء بصعوبة في مباراة متكافئة في أشواطها الثلاثة لكن الأبيض استثمر عامل الخبرة لحسم نتيجتها لمصلحته، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو صنع التاريخ وتحقيق طموح طال انتظاره وهو العبور إلى الدور الثاني، وقال: لم نكن نملك بديلاً عن الفوز على أرضنا وبين جمهورنا، وكنا ندرك أهمية هذه المباراة من أجل الاقتراب من الـتأهل.

وأوضح وليد بشر أن منتخبنا قطع نصف الطريق في مشوار بلوغ الدور الثاني، وهو مكسب مهم يتوجب تعزيزه بفوز ثان أمام المنتخب الأمريكي، مشدداً على صعوبة كل المواجهات باعتبار أن جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم على أتم الاستعداد وهي من أفضل المنتخبات في العالم. وقال:«نخوض مبارياتنا بالقطعة، الشيء الأهم هو محاولة التفكير في كل مباراة على حدة».

وأضاف «منتخبنا لديه الكثير من السمات الشخصية، نحن لا نستسلم أبداً، في كل مباراة نحتفظ بنفس الشخصية، نريد كتابة التاريخ في هذه البطولة التي تقام للمرة الثانية على أرضنا.

وصرح حميد جمال حارس مرمى منتخبنا، قائلاً: نخوص كل مباراة كأنها نهائي بالنسبة لنا، لقد أنهينا مهمتنا بنجاح أمام مصر ونتطلع لتكرار الفوز في المباراة الثانية.

وأشار حميد جمال أن أجواء البطولة محفزة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في ظل الدعم الجماهيري الكبير، وأضاف بأن التأهل إلى الدور الثاني حلم كل لاعب.

من جهته قال وليد محمد كابتن الأبيض: «كل منتخب يشارك في كأس العالم هو منتخب بطل، نحن نخوض ثلاثة نهائيات، إن لم تخض المباريات بهذه العقلية سنودع البطولة. إن لم نحقق الفوز في المباراتين المقبلتين ستكون حظوظنا ضعيفة، نحن نسير خطوة بخطوة، والحمدلله حققنا الفوز اليوم، ونستعد الآن للنهائي القادم، وسنقدم كل ما لدينا في أي مباراة سنلعبها».

وأجاب حول طموح الأبيض في كأس العالم قائلاً: «طموحي هو الفوز في المباراة القادمة، الجميع يتحدث عن التأهل للدور القادم، ولكن أنا لا أفكر كذلك، كل تركيزي وطموحي يتلخص في الفوز بالمباراة القادمة ضد أمريكا».

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