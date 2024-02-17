فوز البرتغال والبرازيل في المجموعة الرابعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره المكسيكي بثمانية أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024، مسجلاً بذلك أكبر فوز في البطولة التي انطلقت منافساتها أول من أمس، وتستمر حتى 25 الجاري ،فيما فاز منتخب البرازيل على نظيره العماني 5 - 3 بالمجموعة نفسها، وتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب البرازيلي الذي جاء بالمركز الثاني.

ويدين منتخب البرتغال بفوزه الساحق على المكسيك للاعبيه التوأم ليو وبي مارتينيز، اللذين سجلا معاً 6 أهداف، وتقدم بطل العالم 2015 و2019 بخماسية نظيفة في الشوط الأول.

في الشوط الثاني عززت البرتغال تقدمها بهدف سادس، وسجل هيكتور أسيفيدو للمكسيك. وردت البرتغال على هدف المكسيك بقسوة مسجلة هدفين عبر التوأم مارتينيز مرة أخرى، ليكشر المنتخب البرتغالي عن أنيابه منهياً المباراة بثمانية أهداف.

وتمكن رومان مالدونادو من تسجيل هدف المكسيك الثاني في آخر الدقائق. واستهل منتخب اليابان مشواره في البطولة بفوز مثير على كولومبيا، في المجموعة الثالثة. وافتتح أكاجوما التسجيل بعد دقيقتين فقط بهدف رائع من تسديدة خلفية مزدوجة، وأضاف أوزو، الهدف الثاني من ركلة حرة ساحرة. وأحرز إسليدر دي أفيلا هدف كولومبيا الأول في هذه البطولة من ركلة جزاء، لكن تاكاكي أوبا منح الساموراي الهدف الثالث. وعلى الرغم من تسجيل جوليو بانتويا هدف تقليص الفارق، إلا أن المباراة انتهت بفوز اليابان 2-3. ولحساب المجموعة نفسها تغلب منتخب بيلاروسيا على نظيره السنغالي 4-6.

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