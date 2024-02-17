نجم منتخب إيطاليا فابيو شياكا: ملعب دبي يسحر الأنظار

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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وصف فابيو شياكا لاعب منتخب إيطاليا ملعب حي دبي للتصميم الذي يحتضن حالياً كأس العالم للكرة الشاطئية بالمبهر والساحر للأنظار، وقال: إنه أمر رائع عندما تلعب في هذا المكان الجميل، وعندما ترفع رأسك تشاهد أعلى برج في العالم، برج خليفة ومن حوله الأبراج الأخرى التي تتميز بتصاميم متفردة، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في مكان ساحر وملهم ومدهش في الوقت نفسه.

وأضاف: هذه السعادة التي نشعر بها وسط هذه المناظر الساحرة نريد أن نحولها إلى طاقة إيجابية على أرضية الملعب ونستمر في الأداء بقوة في كل المباريات، تخيل نفسك أنك تلعب مباراة نهائية في كأس العالم وسط هذا المكان المدهش، لذا أقول إنه مكان يمنحنا الطاقة الإيجابية لتقديم أفضل ما لدينا.

وأكد شياكا إنها المرة الأولى التي يزور فيها دبي وسعيد لعيش أجوائها الرائعة التي طالما سمع عنها، وقال: سعيد لتزامن زيارتي الأولى لدبي مع خوض نهائيات كأس العالم وعيش هذه الأجواء الاستثنائية، صحيح نحن نركز على المباريات ولكن ما يحيط بنا من أجواء أمر رائع جداً.

وصرح شياكا إنه زار برج خليفة منذ وصوله إلى دبي وقبل الانشغال في التحضير للبطولة، كما زار منطقة مارينا وبعض الأماكن السياحية الأخرى. وأوضح شياكا أن إيطاليا حققت فوزاً مهماً في المباراة الأولى على حساب أمريكا، مشيراً إلى أن اللقاء كان صعباً للغاية ومتقارب المستوى لكن عزيمة «الآزوري» كانت قوية للخروج بالنقاط.

تركيز

من جهته قدم ماركو غيورداني (أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للكرة الشاطئية العام الماضي) أول من أمس مستوى مميزاً خلال مباراة منتخب بلاده إيطاليا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية، حيث سجل هدفاً مدوياً من ركلة حرة مكن الطليان من الفوز بنتيجة 1-3.

وقال غياردوني بعد المباراة في تصريح لموقع «فيفا» بدأنا بشكلٍ جيد إنه فوز جيد. نحن سعداء. ثم أكمل حديثه عن مباراة إيطاليا ضد منتخب مصر اليوم:«بكل تأكيد نصب تركيزنا على مباراة مصر الآن. لقد خسرنا أمامهم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نعلم أنهم فريقٌ جيد، لذلك قمنا بدراستهم، ونريد تحقيق الفوز». بدوره قال أليساندرو رميدي الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة ضد الولايات المتحدة التي لم تستطع استغلال النقص العددي في صفوف الطليان: «ستكون مباراة صعبة ضد منتخب مصر. سنحاول الاستعداد لها بأقصى ما نستطيع حتى نحقق الفوز».

فيما أضاف عن المباراة «ماركو سجل هدفاً جميلاً في لحظة حاسمة من اللقاء، نحن سعداء بهذا الفوز. كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة، أعتذر عن تلقي البطاقة الحمراء، تركت فريقي يعاني في لحظاتٍ صعبة، لكن استطعنا الحفاظ على الفوز المهم».

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