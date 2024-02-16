عجمان ثاني الصاعدين لربع نهائي الكأس الغالية

المصدر: متابعة – محمد فضل

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حجز عجمان بطاقة الصعود الثانية المؤهلة الى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة إثر فوزه الصعب على مضيفه حتا بهدف البديل الناجح البرازيلي جيانلوكا مونيز في الدقيقة 48 ، وطرد حكم المباراة عامر الضبيع لاعب حتا البديل سالم احمد في الدقيقة 90 ، ليرافق عجمان فريق الجزيرة المتأهل عصراً بعد الفوز على العربي ايضاً بهدف .

بدأت المباراة هادئة وبحذر بالغ من جانب لاعبي الفريقين خشية اهتزاز الشباك في وقت مبكر لتستمر فترة جس النبض لنحو ثلث ساعة بعدها بدأ الضيوف في فتح اللعب عن طريق العمق و الأطراف وتلوح الفرصة الأولى للبرتقالي من التسديدة القوية التي لعبها الوافد الجديد في صفوف عجمان البرازيلي رفائيل دودو لكن كرته ارتدت من أسفل القائم الأيمن لمرمى حتا في الدقيقة 22، وحاول الاعصار الرد عن طريق جمال معروف لكنه لم يحسن التصرف مع احدى الكرات التي ذهبت سهلة في أحضان حارس عجمان علي الحوسني .

وفي آخر دقائق هذا الشوط ضغط عجمان بقوة وضاعت فرصة التقدم من الكرة التي سددها علي مدن ببراعة لكن حارس حتا سالم خيري كان يقظاً وحول الكرة الى ركنية في الدقيقة 42 ، و في غفلة من دفاع عجمان خطف مهاجم حتا دابو الكرة من أمام ميلوش وقام بتسديد الكرة لكن الحوسني كان في الموعد وحمى فريقه من هدف محقق لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي .

وخلال شوط المدربين ضرب عجمان مبكراً وسجل هدف التقدم عن طريق البديل جيانلوكا مونيز الذي احتاج لثلاث دقائق فقط ليضع البرتقالي في المقدمة بعد تسديدة قوية عانقت شباك الحارس سالم خيري في الدقيقة 48 ، وكاد الغائب الحاضر وليد ازرو أن يسجل هدف عجمان الثاني لكن سالم خيري انقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 70 .

وفي الدقيقة الأخيرة اشهر حكم المباراة عامر الضبيع البطاقة الحمراء في وجه البديل سالم احمد لاعب حتا الذي اكمل اللقاء بعشرة لاعبين وارتدت كرة وليد ازرو من قائم حتا في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدف لعجمان دون رد .

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