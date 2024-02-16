مونديال الشاطئية.. بيلاروسيا تتخطى السنغال وتنتزع صدارة " الثالثة"

المصدر: وام تصوير سالم خميس

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انتزع منتخب بيلاروسيا صدارة المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، بفارق الأهداف أمام نظيره الياباني، مستفيداً من فوزه اليوم على منتخب السنغال حامل لقب البطولة الإفريقية 6-4 على ملعب حي دبي للتصميم.

ويتساوى منتخب بيلاروسيا مع منتخب اليابان الفائز على كولومبيا 3-2، برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد انتهاء الجولة الأولى في المجموعة، مقابل صفر من النقاط لكل من منتخبي السنغال وكولومبيا.

ووضع اللاعب هابون منتخب بيلاروسيا في المقدمة من ضربة جزاء بعد أفضلية هجومية مبكرة أمام المرمى السنغالي.

واستعاد منتخب السنغال توازنه في الشوط الثاني ليحقق التعادل من ضربة حرة سددها اللاعب عمار سامب، ليرد إبهار بريشتسل بالهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا ثم أحرز زميله هابون الهدف الثالث.

وقلص اللاعب مانديون دياني النتيجة بإحراز الهدف الثاني ليرد منتخب بيلاروسيا بالهدف الرابع عن طريق اللاعب إبهار بريشتسل" ثنائية"، قبل أن يوسع زميله يوري بيتاروسكي النتيجة بالهدف الخامس.

وأندفع السنغاليون بمحاولات مستميتة لتقليص النتيجة، ليرد لاعب بيلاروسيا هابون بإحراز الهدف السادس في المباراة والثالث له "هاتريك" من ركلة حرة، ثم قلص اللاعب راؤول مندي النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء، وتبعه زميله دياني بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 6-4 مع صافرة نهاية المباراة.

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