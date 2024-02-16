الجزيرة يتخطى اختبار "العربي" بصعوبة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تخطى الجزيرة بصعوبة عقبة ضيفه "العربي" وفاز عليه بهدف فرناندو لوكاس في الدقيقة 45+1 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بدور الستة عشر من بطولة كاس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد مباراة قوية من الفريقين، نال عبرها الفائز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الذي يتحدد مساره حسب القرعة بين الفرق المتاهلة.

وخلال اللقاء قدم العربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، مستوى جيدا عكس رغبته في تحقيق المفاجأة والتفوق على مضيفه، ونجح بمجهود كبير في تهديد مرمى الجزيرة بعدة فرص منها ضربة رأسية أصطدمت بالقائم وتهديفة نجح علي خصيف حارس المرمى في التصدي لها.

ورغم تميز العربي في اللقاء، لكن الجزيرة نجح بخبرة لاعبيه في صناعة عدة فرص ونيل الأفضلية بالسيطرة على الكرة خاصة خلال الشوط الأول، وحقق هدفه من اللقاء بالفوز على ضيفه تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي في أول مهمة رسمية له بعد توليه مهمة التدريب الشهر الماضي.

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