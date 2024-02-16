غانم الهاجري: الإمارات نموذج عالمي في استضافة البطولات الدولية

المصدر: وام

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أكد سعادة غانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً ناجحاً في قطاع الفعاليات الرياضية، من خلال استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية.

وأثنى الهاجري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على الانطلاقة القوية التي حققتها بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، في حي التصميم بإمارة دبي أمس، بمشاركة عالمية كبيرة ترسخ مكانة الدولة وإمارة دبي في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال:" فخورون بالانطلاقة القوية لهذه البطولة العالمية بتواجد أفضل المنتخبات على مستوى العالم، لما لها من أثر مستدام وملموس في ترسيخ ريادة الإمارات العالمية، وسعداء بملعب حي دبي للتصميم الذي تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 25 يوماً، بفضل المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ومنظومة العمل المتكاملة التي أبهرت العالم وقدمت تجربة تحتذى في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية وفق أرقى المعايير الدولية في وقت قياسي".

وهنأ سعادة غانم مبارك راشد الهاجري منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية بتحقيق فوزه الأول في البطولة أمام المنتخب المصري الشقيق 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى بعد المستوى الفني المتميز الذي يؤكد التطور الملموس في المستوى الفني، والخبرات الكبيرة المكتسبة من خلال مشاركاته المتعددة في البطولات العالمية لكرة القدم الشاطئية، داعياً إلى مضاعفة الجهود في المباريات القادمة لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وقال: "تمثل الرياضة بمختلف أنواعها محوراً مهماً في رؤية قيادتنا الرشيدة، كما أنها تمثل إحدى عناصر القوة الناعمة، ولأجل ذلك هيأت أفضل الظروف لأبناء وبنات دولة الإمارات لبناء قدراتهم، وتمكينهم من أفضل المهارات التي تحقق مستويات التنافسية العالمية".

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