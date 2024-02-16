صاحب أول هدف في مونديال "الإمارات 2024": الفوز باللقب على رأس أولويات المنتخب الإيطالي

المصدر: وام

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أكد جوسيب جونيور جنتليني لاعب منتخب إيطاليا لكرة القدم الشاطئية، أن المنافسة على لقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" على رأس أولويات بلاده خلال مشاركته الحالية في دبي.

وفاز جنتليني (24 عاماً)، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبا إيطاليا وأمريكا، بعدما ساهم أمس في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على حساب المنتخب الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأحرز جنتليني الهدف الأول لمنتخب بلاده في هذه المباراة، والذي يعد أول أهداف مونديال "الإمارات 2024"، وأسرع هدف في المونديال حتى الآن بإحرازه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء.

وعبر جنتليني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن سعادته بمساهمته في تحقيق الفوز الأول لمنتخب بلاده، معتبرا الفوز خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو المنافسة على لقب المونديال.

وقال: "المباراة كانت في غاية الصعوبة والقوة، لأنها الأولى في المونديال، والمنتخب الأمريكي يمتاز باللياقة البدنية العالية والقوة في الأداء ، ولكن كان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وأضاف: "المنتخب الإيطالي هو بطل أوروبا، وبالطبع طموحه الفوز والمنافسة على لقب المونديال، مع الوضع في الاعتبار أننا نمضي نحو تحقيق ذلك خطوه خطوة، والتعامل مع كل مباراة على حدة".

ووصف اللاعب الإيطالي دبي بأنها مدينة رائعة، مؤكداً انه لم يتوقع مثل هذه الأجواء الحماسية والملعب المتميز الذي تقام عليه مباريات المونديال، متمنياً أن تكون هذه النسخة فألاً حسنا عليهم.

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