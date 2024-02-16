مدرب منتخب الإمارات: اجتزنا أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية والقادم أصعب

المصدر: وام

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أكد البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن الفريق اجتاز أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية "الإمارات 2024"، والمشوار ما زال أمامه طويل وصعب ويحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز.

وفاز منتخب الإمارات في مباراته الافتتاحية، أمس الخميس، على نظيره المصري 2-1 وتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع منتخب إيطاليا برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وقال فاسكيز: "المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة، والضغوطات فيها كبيرة، ولكننا عرفنا كيف نتحكم فيها ونحقق هدفنا".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن نتعرض للضغط في الشوط الأخير بعد تقدمنا بهدفين لكننا نجحنا في التعامل مع الموقف والخروج بالنتيجة الإيجابية لمصلحتنا في النهاية، حتى في ظل النقص العددي وطرد أحد لاعبينا".

وكان منتخب الإمارات قد تقدم بهدفين عن طريق وليد بشر ومحمد علي، ونجح حسام باولو لاعب منتخب مصر في تقليل الفارق قبل نهاية اللقاء.

وأكد فاسكيز أن منتخب الإمارات مر بالسيناريو نفسه مرتين في آخر نسختين من المونديال، ولكن عليه أن يبقى تركيزه هذه المرة في قمته،وعليه التفكير في مباراة الولايات المتحدة.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره الأمريكي غداً السبت في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأشار إلى أنه تابع مباراة إيطاليا مع الولايات المتحدة التي أقيمت في افتتاح مباريات المونديال وشهدت فوز إيطاليا 3-1، لافتا إلى أن المنتخبين يتميزان بجودة كبيرة، ومواجهتهما لن تكون سهلة، وعلى منتخب الإمارات أن يكون مستعدا لمواجهة كل منهما بمنتهى التركيز.

وأشاد فاسكيز بعطاء جميع لاعبي المنتخب في المباراة الأولى، موضحاً أنهم يبذولون أقصى جهد لتحقيق نقلة إيجابية في المشاركة المونديالية هذه المرة.

وعبر عن إعجابه بما تقدمه دبي في هذه النسخة من المونديال، التي يمكن اعتبارها أفضل نسخة في تاريخ المونديال باعتراف الجميع.

وقال: "شاهدت وحضرت عددا كبيرا من بطولات كأس العالم، وما تقدمه دبي في هذه النسخة يفوق الوصف، أنه أمر رائع أن يتم تشييد هذا الملعب، وأن يتوفر هذا التنظيم الاحترافي والشغف المصاحب للبطولة منذ اليوم الأول، نتمنى أن نكمل جمال الصورة بنجاحنا في التأهل للدور التالي".

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