دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم ينطلق اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تنطلق، اليوم، مباريات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويلتقي الجزيرة مع العربي في الخامسة و25 دقيقة باستاد محمد بن زايد، وحتا مع عجمان في الثامنة و20 دقيقة باستاد حمدان بن راشد.

يدخل الجزيرة مباراته مع العربي بطموح الذهاب بعيداً والفوز بالكأس الغالية، فيما يأمل العربي في تحقيق المفاجأة.

والمباراة هي الأولى لـ «فخر أبوظبي» على ملعبه بعد غياب قرابة الشهرين عن المواجهات التنافسية، بسبب فترة التوقف وتأجيل مباراته في الجولة 13 من الدوري، كما أنها الاختبار الأول للمدرب الروماني ميريل رادوي في قيادة الفريق،وخاض الفريق عدداً من المواجهات الودية ختمها بالفوز على الرائد السعودي مؤخراً بهدف، وأعلنت إدارة نادي الجزيرة تقديم جوائز قيمة على سحب التذاكر للجماهير منها سيارة وأجهزة الكترونية إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة للقاء.

وفي المقابل يحتل العربي المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى،نجح في تخطي الدور التمهيدي للكأس الغالية بالفوز على التعاون 3 - 0، وحقق الفريق مؤخراً الفوز على الظفرة في دوري«الهواة» مما يعد حافزاً للاعبين.

أكد ميريل رادوي احترامه لمنافسه وقال:المباراة لن تكون سهلة لأن كل الفرق تستهدف التتويج باللقب، ومنافسنا يلعب بدون ضغوط.

وأشار رادوي إلى اكتمال جاهزية فريقه، مؤكداً أهمية التركيز واللعب الجاد لتخطي عقبة المنافس.

من جانبه أكد عبد الكريم الزرعوني أمين سر نادي العربي جاهزية الفريق لمباراة الجزيرة ولفت إلى أن اللاعبين يسعون لتقديم مباراة كبيرة ومحاولة خطف بطاقة الصعود.

عجمان × حتا

وفي المباراة الثانية يبحث عجمان وحتا عن الفوز والتأهل وحصل الفريقان على فرصة إضافية للاستعداد للمواجهة بعد تأجيل مباراة حتا مع شباب الأهلي وعجمان مع بني ياس في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين بسبب الظروف الجوية.

ويعول عجمان كثيراً على جني ثمار فترة التوقف السابقة والتي امتدت أكثر من 50 يوماً، وخاض الفريق خلال فترة التوقف معسكراً داخلياً في الفجيرة ولعب عدداً من المباريات الودية في وجود اثنين من المحترفين الجدد هما المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش، والبرازيلي رافائيل دودو اللذان حلا مكان التونسي نادر الغندري والكونغولي برستيج، ويدخل «البرتقالي» المباراة مكتمل الصفوف بعد جاهزية هدافه وليد أزارو الذي تعافى من الإصابة.

تغييرات جديدة

ويسعى حتا إلى تحقيق الفوز الأول على ملعبه بالموسم الحالي خاصة في ظل التغييرات الجديدة بتدعيم صفوفه بعناصر جديدة خاصة على مستوى خط الهجوم بعد التعاقد مع النيجيري شيزوم إغبوشولام قادماً من سيتشوان جيونيو الصيني، والدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى وفريق داليان برو الصيني.

ويغيب عن المنطقة الفنية لفريق عجمان مدربه الروماني ايسايلا الذي غادر إلى بلاده لظروف وفاة والده،، ويقوم بمهمته في المباراة مساعده جورجي كورنا الذي أكد جاهزية الفريق بشكل جيد مشيراً للفترة السابقة التي ركز فيها الجهاز الفني على دغم صفوف الفريق بلاعبين جدد وعودة المصابين، وقال:المباراة خطوة مهمة في طريق البطولة الأغلى التي سبق لعجمان الفوز بها قبل 40 عاماً في أبرز إنجاز للنادي، مبيناً أن الطموحات كبيرة.

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