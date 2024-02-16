«الرمس» في خطر.. وتغيير المدربين وراء التراجع

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يتذيل الرمس ترتيب فرق الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد ست نقاط من 19 مباراة، إذ حقق الفوز في مباراتين فقط، وخسر 17، وهو أكثر فريق تلقياً للهزائم في دوري «الأولى» وأقلها تحقيقاً للانتصارات، والوحيد الذي لم يتعادل في دوري الهواة، وسجل لاعبوه عشرين هدفاً، واستقبل 56 هدفاً، ويبدو أن تغيير المدربين وراء تراجع الفريق.

وعلى الرغم من رحيل المدرب معتز عبدالله وتعيين مدرب خلفاً له إلا أن النتائج لم تتحسن، ويبدو ترتيب الرمس ونتائجه غير مقبولة قياساً بمكانة وتاريخ النادي. ويحتاج الرمس إلى مراجعة حساباته، فالفريق مرشح للهبوط لدوري الثانية، والفرصة مازالت متاحة أمام مدرب الفريق لتدارك الوضع مع تبقي عدد كاف من المباريات، ففي حال نجح الفريق في تحقيق نتائج جيدة سيبتعد عن الخطر.

ومازالت الكرة في ملعب الجهاز الفني وإدارة الفريق لإنقاذ الرمس من الهبوط،ومطلوب من الجهاز الفني عمل كبير فالفريق يعاني دفاعياً وهجومياً فاستقباله 56 هدفاً يؤكد وجود خلل دفاعي كبير، وتسجيل لاعبيه 20 هدفاً في 19 مباراة حصيلة متواضعة لخط الهجوم.

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