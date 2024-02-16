162 دقيقة كافية لتقييم سيونغ هيون جونغ

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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لعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ 162 دقيقة موزعة على مباراتين مع الوصل، إذ أسهم في فوز فريقه على ضيفه الوحدة 2 - 1، عندما شارك لمدة 72 دقيقة في مباراة الفريقين في قبل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وشارك 90 دقيقة كاملة أمام النصر في «ديربي بر دبي» في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل خلالها اللاعب هدف فريقه والمباراة الوحيد، ليحقق «الإمبراطور» فوزاً غالياً ومهماً، وأصبح ثاني كوري جنوبي يسجل للوصل في دوري المحترفين، بعد مواطنه أوه بان سوك، واللاعب الكوري الجنوبي الـ14 الذي يسجل في تاريخ دوري المحترفين.

وما قدمه سيونغ هيون جونغ (29 عاماً)، أثبت للكثير أنه سيكون صفقة مهمة لتدعيم دفاع الوصل في الموسم الجاري، بناءً على ما قدمه أمام النصر والوحدة، وما يملكه من مسيرة مميزة أكد عليها تصريح أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بقوله: «سيونغ إضافة جيدة للوصل، وكنا نضع أعيننا عليه من فترة طويلة»، وتعاقد الوصل مع اللاعب الكوري خلال فترة القيد الشتوي الحالية، قادماً من نادي أولسان إتش دي الكوري الجنوبي.

مشوار

وبدأ سيونغ، مشواره الاحترافي باللعب مع أولسان هيونداي من 2015 إلى 2017، وانتقل بعدها للعب مع نادي ساجان توسو الياباني موسم 2017 - 2018، ومع نادي كاشيما أنتلرز الياباني موسم 2018 - 2019، ثم عاد إلى كوريا الجنوبية للعب مع أولسان إتش دي من 2020 إلى 2023، والذي أعاره للعب مع جيمتشون سانجمو موسم 2021 - 2022، وسجل 12 هدفاً مع تلك الأندية 196 مباراة في الدوري الكوري والياباني، بينما انضم إلى صفوف منتخب كوريا الجنوبية الأول عام 2017، ولعب معه 25 مباراة دولية، وسجل هدفاً واحداً.

وتوجه سيونغ، بالشكر إلى زملائه وجمهور الوصل على مساعدته في التأقلم السريع والتسجيل، والظهور بشكل جيد في أول مباراتين له مع الفريق، وأعرب عن سعادته بالانضمام إلى الوصل وتطلعه إلى تحقيق بطولة مع الفريق لإسعاد جمهور «الإمبراطور»، مؤكداً أنه خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، ووعد ببذل أقصى ما لديه من جهد في جميع مباريات الفريق، وأنه يتطلع إلى مباراته المقبلة، والتي ستكون أمام فريق الإمارات غداً، في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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