تيغالي: أحزن عندما أسجل في مرمى الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد سيباستيان تيغالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أن التسجيل في مرمى فريقه السابق؛ الوحدة، أمر مؤلم، لأن الوحدة بالنسبة إليه بمثابة بيته، ويشعره بالحزن، لكنه في الوقت ذاته لاعب محترف ويحترم ناديه الحالي الشارقة الذي منحه الفرصة لمواصلة اللعب بعد الرحيل عن العنابي. وسجل تيغالي هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 63 من المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت 1 - 1، وذلك بعد 3 دقائق من دخوله بديلاً في الشوط الثاني.

ويعد هدف تيغالي مع الشارقة في الوحدة هو الثاني للاعب في مرمى فريقه السابق الذي قضى بين صفوفه أعواماً طويلة وحقق معه أرقاماً قياسية باعتباره الهداف التاريخي للعنابي، وثاني الهدافين التاريخيين لدورينا، إذ سجل في مرمى الوحدة هدفاً في الدوري عندما كان لاعباً في صفوف النصر، والعودة بعدها لـ «أصحاب السعادة» في الموسم الماضي، قبل الرحيل إلى الشارقة مطلع الموسم الحالي.

وقال تيغالي لـ «البيان»: «من الصعب علي اللعب والتسجيل في مرمى الوحدة وخصوصاً في استاد آل نهيان، وهو أمر مؤلم وأشعر بالحزن إذا كنت قد سجلت في الوحدة الذي هو بيتي، ولكني احترم نادي الشارقة الذي آمن بي وبقدراتي ومنحني الفرصة للاستمرار في الملاعب بعد قرار عدم التجديد لي، لذلك أحاول أن أقدم أفضل ما لدي مع الفريق لمساعدته على الفوز، وسعيد بالطبع لأن هدفي كان سبباً في إدراك التعادل وتجنب الهزيمة».

احترام متبادل

وأضاف تيغالي: «أعلم أن جمهور الوحدة يكن لي كل الاحترام وأنا كذلك احترم جمهور الوحدة كثيراً، وشكراً لهم لأنهم يرحبون بي كلما أتيت إلى استاد آل نهيان، فهم دعموني كثيراً، وبالتأكيد أحزن عندما أسجل في الوحدة، ولكني كما قلت أحاول بذل أقصى ما لدي للفريق الذي ألعب له، والآن أنا لاعب في الشارقة وأريد تقديم كل شيء له، مثلما فعلت من قبل عندما كنت لاعباً في صفوف النصر».

وأكد تيغالي أن التعادل يعتبر نتيجة خاسرة للفريقين، خصوصاً في ظل سعي كل منهما للعودة إلى صلب المنافسة، وبالتالي فقدان نقطتين يؤثر على مسيرتهما في الدوري.

وأوضح: «نعم قد يكون الشارقة ابتعد قليلاً عن المنافسة بالنظر إلى فارق النقاط، لذلك علينا تحسين الأداء وبذل جهد أكبر، وألا نستسلم إذا كنا نريد القتال حتى النهاية، علينا الاستعداد والتركيز على مباراتنا المقبلة مع البطائح في كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وعن مشكلة عدم ترجمة السيطرة الواضحة للشارقة إلى أهداف، قال تيغالي إن إضاعة الفرص أمر يحدث في كرة القدم في أحيان كثيرة، والفريق نجح في الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات الأمور وحصل على 4 فرص محققة في الشوط الأول، ولكن للأسف لم نتمكن من التسجيل، بعكس الشوط الثاني الذي سجلنا فيه من عدد أقل من الفرص، نعمل على تحسين الأداء الهجومي، ونأمل أن نترجم ذلك في المباريات المقبلة.

ورفض تيغالي إبداء رأيه في أداء الوحدة بالموسم الحالي، مشدداً على أنه يكن كل الاحترام للنادي، ولكن لا يمكنه الحديث عن الفريق لأنه ليس لاعباً في صفوفه في الوقت الحالي.

يذكر أن تيغالي رفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري مع الشارقة هذا الموسم، ليصل إلى هدفه رقم 184 طوال مسيرته في دوري المحترفين مع أندية الوحدة والنصر والشارقة.

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