كريسبو: حظوظ تأهل العين في «أبطال آسيا» قائمة

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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أضاع العين فوزاً محققاً وقنع بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتعين على العين الفوز في لقاء الإياب المقرر 21 الجاري باستاد هزاع بن زايد، ليضمن تأهله لربع النهائي القاري.

وقال الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين في تصريحات صحافية: قدمنا أداءً جيداً وأهدرنا بعض الفرص أمام مرمى المنافس وحظوظنا قائمة في مواجهة الإياب خصوصاً وأننا سنخوضها على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وأضاف: إن مباراة الفريق أمام ناساف لم تكن سهلة، ولعبنا للفوز، غير أن التعادل لا يعتبر نتيجة سيئة، إذ خضنا المواجهة خارج أرضنا، وعموماً كانت الأجواء محفزة والملعب رائع بوجود الجماهير.

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