كأس مانشستر سيتي أبوظبي تبدأ غداً بمشاركة 2200 لاعب

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً في مدينة زايد الرياضية منافسات النسخة الخامسة لكأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024، المخصصة بمشاركة أكثر من 2200 لاعب من مواليد 2008 إلى 2016، في مهرجان دولي لكرة القدم.

يتنافس خلاله أكثر من 160 فريقاً، منها أكثر من 40 فريقاً دولياً للأندية من البحرين وإندونيسيا وكازاخستان وعمان والسعودية وجنوب أفريقيا وسريلانكا وسويسرا وأوغندا وباكستان والمملكة المتحدة، ويتضمن الحدث إقامة 573 مباراة.

ينظم البطولة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وتستقبل العاصمة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بهدف تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتم إضافة المزيد من الفئات في البطولة الحالية ومنها أقسام لأندية الفتيات، استجابة للتطور الهائل الذي تشهده كرة قدم السيدات في العالم، ويحصل فريق واحد من الفرق الفائزة على تجربة العمر لزيارة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر والتدرب في ملاعب الفريق الأول.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة سيتي لكرة القدم: نرحب بالعدد القياسي من الفرق واللاعبين للمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي،ويسعدنا أن نرى إقبالاً غير مسبوق من اللاعبين والفرق للمشاركة في البطولة، كما يسرنا استقبال أعداد متزايدة من فرق اللاعبات الناشئات، الأمر الذي يدعم جهود أبوظبي في تطوير رياضات السيدات.

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