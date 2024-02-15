«الأبيض» يستهل مشواره بنجاح في «مونديال الشاطئية» بدبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

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حقق منتخبنا الوطني بداية رائعة، واستهل مشواره بنجاح في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي انطلقت منافساتها اليوم في دبي، وتستمر حتى 25 فبراير، بمشاركة 16 منتخباً، يتقدمها البرازيل بطل العالم 5 مرات.

وفاز «الأبيض» على شقيقه المصري بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في مباراة جاءت قوية من الجانبين، واستمتع خلالها الجمهور بالعروض الرائعة طوال الأشواط الثلاثة.

وحضر المباراة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعدد من الشخصيات والقيادات الرياضية.

وافتتح وليد بشر التسجيل «للأبيض» في الدقيقة 8، ليشعل الحماس بين الفريقين، وكان منتخب مصر قريباً من التعادل، عندما سدد هيثم كوستا ركلة مقصية رائعة فوق العارضة بقليل، واصل «الأبيض» عروضه الجيدة في الشوط الثاني، وتألق أحمد بشر بتسديدة مقصية قوية، تمكن حارس المرمى من تحويلها إلى الركنية بصعوبة، قبل أن ينجح علي محمد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وجاء الشوط الثالث أكثر إثارة، لا سيما بعد أن تمكن منتخب مصر من تقليل الفارق، بواسطة حسام باولو في الدقيقة 33، ورغم تعدد الفرص من الجانبين، انتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المباراة الأولى، تخطى المنتخب الإيطالي عقبة نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب المجموعة نفسها، وظهر الفريقان بمستويات متقاربة، إلا أن المنتخب الإيطالي استفاد من الأخطاء التي ارتكبها المنتخب الأمريكي، ونجح في الوصول إلى هز شباكه مبكراً، بواسطة جنتيلين، في الدقيقة الثانية، وأدرك المنتخب الأمريكي التعادل في الدقيقة 11، عن طريق ريزندي، لكن إصرار «الآزوري» كان أكبر لحسم نتيجة الشوط الأول لمصلحته، وتمكن من ذلك باختطاف هدف التقدم، بواسطة زورلو في الدقيقة الأخيرة.

وترجم المنتخب الإيطالي أفضليته بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة حرة، سددها جيورداني في الدقيقة 20، وحاول المنتخب الأمريكي العودة في الشوط الثالث، وتمكن من إيجاد بعض الفرص الخطرة، إلا أنه فشل في تقليل الفارق.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز منتخب تاهيتي على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وافتتح بونزيتي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، قبل أن يعيد منتخب تاهيتي ترتيب أوراقه، ويقلب الموازين لمصلحته في الشوط الثاني، الذي شهد هدف التعادل بركلة مقصية رائعة عن طريق سالم هيراوري سالم، ثم وضع كوي لي فونغ الفريق في المقدمة، بتسجيل ثاني الأهداف من ركلة حرة. وفي الشوط الثالث، سجّل رونوي تينيرواري وسالم هدفين من ركلتين مقصيتين رائعتين، ليوسعا الفارق إلى ثلاثة أهداف.

نجح بونزيتي في تقليص الفارق للأرجنتين، ثم أشعل بومار المباراة بتسجيل الهدف الثالث، بتسديدة رائعة، لكن انتفاضة منتخب التانغو المتأخرة، لم تكن كافية لتجنب الهزيمة.

وتستكمل غداً، مباريات الجولة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث تلتقي كولومبيا مع اليابان الساعة 15:30، تليها مباراة البرتغال والمكسيك الساعة 17:00، ثم السنغال وبيلاروسيا الساعة 19:30، وتختتم الجولة الأولى بلقاء البرازيل وعمان الساعة 21:00.

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