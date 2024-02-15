«صاروخ» عامر في الوقت الضائع ينقذ «النمور» من «النسور»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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كسب كلباء نقطة وخسر خورفكان نقطتين بتعادل الفريقين أول من أمس في الجولة 13 من دوري أدنوك، وكان خورفكان تقدم بهدف عن طريق لورانسي في الدقيقة 61، وأدرك أحمد عامر التعادل لكلباء بصاروخ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 98، ورفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة، وخورفكان إلى 14 نقطة، ليتقدم الفريقان خطوة نحو منطقة الوسط، ويعد التعادل بطعم الفوز للمضيف، وبطعم الخسارة للضيف، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، لكن في المجمل العام حقق الفريقان مكاسب من اللقاء، فإلى جانب الحصول على نقطة، أكد خورفكان قدرته على تحقيق نتائج جيدة خارج أرضه بعد أن خسر جميع المباريات التي خاضها بعيداً عن جماهيره، كما أكد قدرته على التعامل مع النقص العددي والوصول للمرمى بعشرة لاعبين، وإن أخفق في الحفاظ على تقدمه بالدقيقة الأخيرة، وهذا التفريط في الدقائق المجنونة تكرر في أكثر من مباراة.

في حين أكد كلباء أنه فريق لا يستسلم، ويقاتل حتى آخر ثانية، وأنه فريق يستطيع صناعة الفرص، مفتقداً اللمسة الأخيرة، وهو ما اعترف به مدرب الفريق فرهاد مجيدي، حيث أشار إلى أن فريقه يصنع فرصاً، لكنه بحاجة إلى عمل جماعي على صعيد كيفية إنهاء الهجمات. وقال مدرب كلباء: أمام الفرق التي تنافس على الدوري وفرق الوسط وفرق مؤخرة الجدول، يجب أن تصنع الفرص، وأن نحاول الوصول للمرمى، وهذا ما نفعله، لكن أعتقد أننا يجب أن نحسن من أدائنا الهجومي أكثر، لأن مسألة إهدار الفرص هذه إذا استمرت فسنعاني في المباريات المقبلة.

من جهته، أكد دامير ماركونفيتش، مساعد مدرب خورفكان، أنه فخور بالأداء الذي قدمه اللاعبون، والروح التي ميزتهم. وأوضح: ليس من السهل أن تكمل المباراة منذ نهاية الشوط الأول بعشرة لاعبين أمام فريق مثل كلباء يلعب على أرضه وأمام جمهوره، وليس من السهل أن تسجل في ظل النقص العددي، أعتقد أن خورفكان أثبت أنه قادر على التعامل مع ظروف المباريات بالصورة المطلوبة.

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