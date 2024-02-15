الشعفار: حققنا 85 % من نقاط الوصل في الدور الأول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بإنهاء «الإمبراطور» لمبارياته في الدور الأول متصدراً لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، العين، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، وقال: «حققنا تقريباً 85 % من نقاط الدور الأول، بجمعنا 33 من 39 نقطة في 13 مباراة، وآخرها نقاط مباراتنا مع ضيفنا النصر، بفوزنا بهدف دون مقابل في «ديربي بر دبي»، ضمن الجولة 13 للمسابقة».

وأضاف: فارق النقاط سيضع ضغوطاً على المنافسين، وخاصة بعدما أثبت الوصل حتى الآن أنه على قدر المسؤولية، وما حققناه حتى الآن، يعد إنجازاً لم يتحقق منذ سنوات طويلة، وعلينا المحافظة على صدارة الدوري، وعدم التفريط في أي نقاط مقبلة، لأننا كإدارة، لم نكن نتمنى ضياع أي نقاط من الفريق في الدور الأول، وهذا يتطلب من الفريق الاستمرار بنفس العطاء والروح القتالية في جميع مبارياتنا بالدور الأول.

وأوضح: «الدوري لا يزال طويلاً، ويعتبر إنهاء الدور الأول ونحن في الصدارة، خطوة إلى الأمام، ولا يمكن الحديث عن حسم درع الدوري قبل الجولة 23، وأشكر اللاعبين على ما يقدمونه، وجماهير الوصل على دعمها ومساندتها القوية، وحضورها المتميز في جميع مبارياتنا، بما فيها لقاء الديربي أمام النصر، والذي شهد حضوراً مميزاً، على الرغم من إقامة المباراة وسط الأسبوع، وفي طقس صعب، وهدفنا سيبقى دائماً وأبداً إسعاد جمهورنا».

رأي فني

من جانبه، قال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن لقاء على النصر: في مباريات الديربي، يبقى الانتصار هو الأهم، بغض النظر عن الأداء، ونحن لم نقدم أفضل ما لدينا، ولكننا حققنا الانتصار، وذلك المطلوب في مثل تلك المباريات، والوصل لعب الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وسجل هدف الفوز، وأعتقد أن التغييرات كان لها دورها الكبير في حسم مباراتنا مع النصر.

وعن لقاء فريق الإمارات بعد غد، في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال ميلوش: «ليس أمامنا وقت طويل للتحضير للمباراة، وسيكون علينا إخضاع اللاعبين للاستشفاء، ونتمنى أن يكون الجميع جاهزاً لخوض مواجهة جديدة في مسابقة أخرى قوية، تختلف في نظامها عن الدوري، لأنها تقام بنظام خروج المغلوب، وبالتالي، سيكون المطلوب فيها الفوز، للاقتراب أكثر من اللعب على اللقب».

قرارات

وفي المقابل، تحدث آلفريد شرودر مدرب النصر، عن المباراة، وقرارات حكم المباراة، بقوله: «أشكر لاعبي النصر على روحهم القتالية العالية، وأنا سعيد بالأداء، وكنت أتمنى تحقيق الفوز، وأعتقد أن بوبليتي لاعب الوصل، كان يستحق الطرد في الكرة المشتركة مع تعرابت، خلال مجريات الشوط الأول، لأنه كان تدخلاً عنيفاً، وكان يجب أن يتم استدعاء الحكم من قبل تقنية حكم الفيديو، لإعادة النظر في اللعبة، التي تستحق أكثر من إنذار».

وقال بوبليتي لاعب الوصل: الفوز في الديربي هو المهم، والوصل يملك لاعبين يرغبون في تحقيق بطولة مع النادي بنهاية الموسم، ولذا، نعمل بجهد مع المدرب طيلة الأسبوع لإسعاد جمهورنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز