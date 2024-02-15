كوزمين: أطالب بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، إن رابطة المحترفين كانت مطالبة بتأجيل مباريات الجولة 13 بالكامل، وعدم تأجيل بعض المباريات دون غيرها، مطالباً بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، خاصة في ما يتعلق بالتأجيلات.

وانتهت مواجهة الوحدة والشارقة بالتعادل الإيجابي 1-1، والذي أبعد الفريقين بشكل كبير عن صراع المنافسة، بعدما اتسع الفارق بينهما مع المتصدر الوصل، إذ وصل الشارقة إلى 23 نقطة، بفارق 10 نقاط عن «الإمبراطور»، و12 نقطة مع الوحدة، الذي احتل المركز الخامس مؤقتاً برصيد 21 نقطة.

دعم

وأضاف كوزمين: «سنخوض مباراة بعد 4 أيام، أمام فريق لم يلعب في الجولة الحالية مثلنا، لأنه تم تأجيل مباراتهم بسبب الأحوال الجوية، لا أعلم السبب في عدم تأجيل الجولة بالكامل».

وأردف:«لا أريد أن يفهم كلامي بشكل خاطئ، ودعم الأندية في مشاركاتها الخارجية أمر مفروغ منه وطبيعي، ولكننا، على سبيل المثال، عندما طالبنا بتأجيل مباراتنا مع البطائح في الدوري، وقتها، وكانت قبل 48 ساعة من عودة اللاعبين الدوليين، رفضوا طلبنا، بحجة عدم وجود تواريخ، خسرت في تلك المباراة 3 لاعبين، ومن الضروري أن يكون هناك تكافؤ للفرص بين الجميع».

وتابع: «أكرر، أحترم جميع الأندية، لكني أيضاً أطالب بالاحترام لنادي الشارقة، والشارقة بوجودي أو عدمه نادٍ قوي، أريد أن يصل للمكانة التي يستحقها، ولا بد من التعامل معه باحترام أكبر».

مواجهة

وأبدى كوزمين خيبة أمله من أداء بعض اللاعبين في مواجهة الوحدة، مشيراً إلى أن عدم ترجمة الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين أمر مزعج بالنسبة له.

وقال: «تحكمنا بالشوط الأول، ورغم التأخر نجحنا في العودة بالتعادل، الذي أعتبره بمثابة الخسارة، غير مقبول أن نحصل على هذا الكم الهائل من الفرص، ولا نسجل سوى هدف وحيد، هذا الأمر تكرر كثيراً، مع الأسف، ورغم التحركات الإيجابية من اللاعبين، لكننا عانينا من فقدان التركيز في قرار التسجيل أمام المرمى».

وعن ابتعاد الشارقة عن المنافسة، أكد كوزمين أن الفريق مطالب بالتفكير في الطموحات القريبة، أفضل من التفكير في فارق النقاط، مشيراً إلى أن الفريق بدأ 6 أشهر صعبة في بداية الموسم، وعانينا من غيابات وإصابات وإيقاف لاعبين، لكننا حالياً نعود إلى التوازن شيئاً فشيئاً.

سيطرة

من جهته، وصف الصربي غوران مدرب الوحدة، المباراة بـ «المتكافئة»، بعدما قدم الفريق بداية غير جيدة، وافتقد للضغط على المنافس، الذي سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول.

وقال: «من حسن حظنا تسجل هدف في الشوط الأول، وأضعنا فرصاً عدة في الشوط الثاني، واجهنا سوء طالع في بعض الأحيان، ولكن من المهم أن الفريق قادر على صناعة الفرص»، مشيراً إلى أن الوحدة يتحسن من وجهة نظره، وأنه يختار اللاعب الأجهز والأنسب في كل مباراة، بحسب رؤيته الفنية.

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