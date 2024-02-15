جماهير أرسنال: دبي حقاً وصفة النجاح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أشادت جماهير أرسنال بالتطور الكبير في أداء الفريق بعد فترة الإعداد الناجحة التي قضاها في دبي في يناير الماضي في فترة التوقف القصيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الموقع الخاص بجماهير النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، إحصاءً تحت عنوان «دبي حقاً وصفة النجاح»، بين أن الفريق سجل هدفين فقط في آخر 4 مباريات قبل معسكر دبي، فيما سجل 16 هدفاً في المباريات الـ4 التي أعقبت المعسكر، وهو إحصاء يوضح الاستفادة الكبيرة للفريق من خوض المعسكر الشتوي في دبي.

وحقق أرسنال عقب العودة من دبي 4 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس 5 - 0 في الجولة 21، ونوتينغهام فورست 2 - 1، وتخطى ليفربول 3 - 1 قبل أن يسحق وستهام يونايتد بسداسية الأحد الماضي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي «الوصيف» مع تبقي مباراة مؤجلة للسماوي، وبنقطتين عن ليفربول المتصدر.

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