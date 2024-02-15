4 مباريات في افتتاح «مونديال الشاطئية» بدبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقام اليوم 4 مباريات في افتتاح النسخة 12 لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي حتى 25 الجاري بمشاركة 16 منتخباً يتقدمها البرازيل حامل اللقب 5 مرات والمنتخب البرتغالي بطل نسختي 2015 و2019، إضافة إلى الإمارات، إيطاليا، إسبانيا، بيلاروسيا، كولومبيا، الأرجنتين، اليابان، إيران، سلطنة عمان، مصر، السنغال، أمريكا، المكسيك وتاهيتي.

وتنطلق أولى مباريات المونديال بين أمريكا وإيطاليا الساعة 15:30، تليها مباراة تاهيتي والأرجنتين الساعة 17:00، ثم مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه المصري الساعة 19:30، وتختتم مباراة إيران وإسبانيا الساعة 21:00 منافسات اليوم الأول.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية نسخة 2009، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال، الذي يقام كل عامين، قد أقيمت في روسيا 2021.

أجواء

من جانبه، دعا سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا 2024، الجماهير لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء رائعة في الملعب الجميل الذي تم تشييده في حي دبي للتصميم والمطل على قناة دبي المائية وأجمل المباني في شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة.

وقال «نرحب بالمنتخبات العالمية المشاركة وبالجماهير من جميع الجنسيات للحضور في الملعب المميز الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة ويتسع لأكثر من 3500 متفرج، والذي سيستضيف أجمل وأقوى المباريات التي تجمع بين 16 من أقوى منتخبات كرة القدم الشاطئية من مختلف القارات، وكذلك الاستمتاع بأجواء الفعاليات المصاحبة للبطولة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية في دبي بعد الاستضافة الرائعة لنسخة 2009 من البطولة الأقوى في عالم كرة القدم الشاطئية والتي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم».

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي «لقد أصبحت دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً وجهة عالمية مفضلة لكرة القدم الشاطئية كما هو الحال في جميع الرياضات الأخرى، كما أن الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين والمنتخبات العالمية يرحبون دائماً بتنظيم البطولات هنا بفضل الدعم الذي يناله القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وكذلك الخبرات التنظيمية الكبيرة لأبناء الوطن».

منافسات

من جانبه، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، مدير البطولة، إن جمهور كرة القدم الشاطئية على موعد مع منافسات ممتعة تجمع الفن والخبرة والإبداع، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يضيف إثارة وتشويقاً لهذا الحدث الرياضي الدولي.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن التعاون بين اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي وفيفا ساعد على وضع الخطط الكفيلة بتجهيز كل متطلبات المونديال في الأوقات المحددة، مشيداً بهذا التعاون الذي يعد الركيزة الأساسية للنجاح.

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