العين يكتفي بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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اكتفي العين بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، مساء اليوم، على ملعب الأخير بكراشي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وبذلك يخطو خطوة جيدة نحو التأهل للمرحلة التالية قبل لقاء الإياب باستاد هزاع بن زايد.

أنهى العين الشوط الأول بالتعادل السلبي، وهي نتيجة طيبة بمقاييس نظام الذهاب والإياب، غير أن أداء الفريق البنفسجي في هذا الشوط لم يخلُ من عيوب تمثلت في بطء التحضير بوسط الملعب، وعدم التركيز خصوصاً في الخط الخلفي، وهو ما أحدث شيئاً من الخطورة أمام المرمى العيناوي، كانت أبرزها تسديدة قوية من منطقة قريبة تألق خالد عيسى في صدها.

وبالمقابل انعدمت الفرص بالنسبة للمهاجم التوغولى لابا كودجو الذي أحاطه الدفاع الأوزبكي برقابة لصيقة وجعله شبه معزول، فيما مال كل من سفيان رحيمي، وجوناتاس لمساندة الدفاع بأمر من المدرب كريسبو، كما وضح، ونابت العارضة عن أصحاب الأرض في التصدي لتسديدة قوية من سفيان رحيمي، الذي نفذ مخالفة على بعد ياردات من منطقة العمليات.

الشوط الثاني

جاء الفريق الأوزبكي إلى الشوط الثاني أكثر رغبة في الوصول لمرمى العين لتضيع له أول فرصة في الدقيقة الأولى من هذا الشوط، ورد العين بهجمة سريعة انتهت عند لابا كودجو الذي سدد كرة مرت إلى جوار القائم.

ومع مرور الوقت ساد نوع من الحذر أداء الفريقين وقلت المحاولات الهجومية لكليهما وبالتالي انعدمت الفرص الخطيرة وبدا العين أفضل حالاً من حيث التركيز سرعة التمرير، بينما بدا ناساف الأوزبكي متراجعاً إلى حد ما.

في الدقائق العشر الأخيرة تعددت المحاولات الهجومية من الفريقين، وضاعت أكثر من فرصة هنا وهناك بسبب التسرع، وعدم التركيز ويقظة الحارسين، ومرة أخرى عاد القائم لينقذ أصحاب الأرض من هدف محقق بعدد تسديدة خادعة من بندر الأحبابي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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