وفد اتحاد الكرة يختتم مشاركته في مؤتمر «فيفا» الطبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطبي، الذي أقيم على مدى يومين في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة نخبة كبيرة من خبراء الطب الرياضي من مختلف الاتحادات الأعضاء والأندية.

ضم وفد اتحاد الكرة في المؤتمر كلاً من: الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، والدكتور زوران ستانكوفيك طبيب المنتخبات الوطنية.

وعرض المؤتمر استراتيجية عمل اللجنة الطبية في الفيفا الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وناقش أهمية تطوير مختلف الخدمات الطبية، حيث تم عرض البروتوكولات الطبية التي تم تحديثها أخيراً من قبل اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي، والتي ركزت على الإصابات الخطيرة المحتمل حدوثها للاعبين خلال المباريات، أبرزها ارتجاج المخ وإصابات العمود الفقري وتوقف القلب المفاجئ.

كما تم التطرق إلى أحدث البحوث والدراسات العلمية والتطورات الطبية التي شهدها مجال الطب الرياضي خلال الآونة الأخيرة، ودور اللجنة الطبية الدولية في تعزيز صحة وسلامة اللاعبين في مختلف البطولات، حيث طالب أندي ماسي مدير القسم الطبي في الاتحاد الدولي، بضرورة أن يكون مؤتمر بوسطن بداية للعمل على بناء مجتمع عالمي لطب كرة القدم.

وقام الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بعرض النظام الإلكتروني الطبي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي من خلاله يتم متابعة الأمور الطبية للاعبي الأندية، ويأتي أبرزها الفحوصات الطبية الإلزامية لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الرياضي وتوزيعها حسب المراحل السنية، ولقي استحساناً وإشادة من الوفود الطبية الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور مصطفى السيد الهاشمي عدداً من الوفود والخبراء في مجال الطب الرياضي، أبرزهم البروفيسور تيم ماير المدير الطبي للمنتخبات الألمانية، والدكتورة ميشيكو دوهي المديرة الطبية للمنتخبات اليابانية، نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي، والإسباني ريكارد برونا الطبيب التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، وتمت مناقشة أبرز تطورات الطب الرياضي والتحديات التي تواجهه.

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