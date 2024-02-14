"الشارقة لكرة القدم" تتعاقد من متوسط الدفاع الكوري تشو يومين

المصدر: وام

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أكملت شركة الشارقة لكرة القدم تعاقدها مع متوسط الدفاع الكوري الجنوبي تشو يومين “27 سنة” بعقد يمتد حتى يونيو 2026 قادماً من نادي دايجون هنا سيتيزن الكوري وسيعوض المدافع الكوري الجنوبي اليوناني كونستاس مانولاس الذي أنهى النادي تعاقده معه في فترة سابقة بعد موسم ونصف دافع فيها عن ألوان الملك.

وكان اللاعب وصل الى إمارة الشارقة يوم الثلاثاء الماضي وأجرى الفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح بإشراف الجهاز الطبي للنادي قبل ان يكمل إجراءات التوقيع بشكل رسمي صباح الأربعاء.

ويعتبر يومين المولود في 17 نوفمبر 1996 من أبرز المدافعين في الدوري الكوري كما يجيد اللعب في مركزي المدافع الأيمن والوسط المدافع وشارك اللاعب منذ احترافه بعام 2018 في 166 مباراة ضمن منافسات الدوري الكوري، وسجل فيها 17 هدفاً.

وعلى صعيد المنتخبات يمتلك الكوري الجنوبي 16 مباراة في رصيده الدولي ضمن القائمة التي مثلت منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر حيث شارك في مباراة واحدة كما شارك في العديد من المباريات مع المنتخب الكوري الأولمبي تحت 23 سنة.

ويعتبر اللاعب من العناصر التي كان يعتمد عليها المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب بجانب تواجده الدائم مع المنتخب الأول واخرها استدعائه ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات كأس أمم آسيا في قطر.

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