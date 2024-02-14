العين يواجه ناساف الأوزبكي في ثمن نهائي أبطال آسيا الليلة

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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يدشن العين مشواره في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على ناساف الأوزبكي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، إذ يتطلع ممثل الإمارات الوحيد في البطولة القارية لمتابعة مسيرته حتى النهاية أملاً في استعادة أمجاده وتكرار سيناريو فوزه باللقب الآسيوي في عام 2003.

وخلال 10 مباريات سابقة في تاريخ مشاركاته بدور الستة عشر فاز العين في 4 وتعادل في 3 وخسر 3 وتأهل إلى ربع النهائي 3 مرات وخرج من هذا الدور مرتين، وسبق للعين أن قابل ناساف خصمه في مباراة اليوم ذهاباً وإياباً في دوري الستة عشر عام 2016 حيث تعادل معه ذهاباً بهدف لمثله وفاز عليه إياباً في ملعب استاد هزاع بن زايد، بهدفين نظيفين.

وصول

وكانت بعثة العين وصلت مساء أول من أمس إلى كراشي الأوزبكية على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين الدولي، برئاسة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، و20 لاعباً وأجرى الفريق أمس مرانه الرئيس على ملعب المباراة، حيث وقف المدرب الأرجنتيني كريسبو على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة، والتي يتوقع أن يدخلها بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم مع العمل على خطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض ومن ثم المحافظة عليه أو تعزيزه.

دافع

وأكد حماد، أن جميع لاعبي العين يدركون أنهم يمثلون الوطن، الأمر الذي يعتبر شرفاً لا يقل عن شعور اللاعبين الدوليين في الدفاع عن اسم الدولة خلال مشاركاتهم بالمنتخبات الوطنية في المسابقات الرسمية ويمنحهم الدافع لإظهار أفضل ما لديهم.

مسؤولية

وقال حماد إن التعليق على ضغط المباريات واختلاف الطقس وغيرها من العوامل، تفسر أحياناً بأنها بحث عن المبررات، لذلك يتوجب على الفريق تحمل مسؤوليته في التعامل مع الروزنامة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بالصورة المطلوبة، والتعامل بعقلية احترافية لمواجهة كل التحديات بشخصية العين. يدير مباراة اليوم بين العين ومضيفه ناساف طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم مخادمة، يعاونه محمد الكلاف، مساعد أول، وأحمد مؤنس، مساعد ثان، والعراقي محمد قاسم حكماً رابعاً، والقطري عبدالله المرى، حكم فيديو، ومواطنه محمد أحمد حكم فيديو مساعد، ويراقب المباراة الفلسطيني علي جبريل، فيما يراقب الحكام الكوري الجنوبي كول جونغ شول.

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