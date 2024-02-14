شباب الأهلي يستعد لإطلالة جديدة ويجدد عقدي رينان وحسن حمزة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، في تجديد عقدي المدافع رينان فيكتور، وحارس المرمى حسن حمزة، للبقاء سنوات مقبلة في الدفاع عن شعار «فرسان دبي»، وذلك في إطار جهود الشركة لتوفير المزيد من الاستقرار من خلال التمسك بأعمدة الفريق الأساسية.

واستفادت إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، من فترة التوقف الطويل، في العمل بهدوء في التجديد لعناصر الفريق المميزة، وإيجاد الدعم المناسب ليكمل الفريق مشواره بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم الجاري، خاصة وأن إدارة شباب الأهلي وجماهيره دائماً ما يتطلعان إلى الوصول لمنصات التتويج في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

كما قامت شركة شباب الأهلي للكرة، بتجديد عقود عدد من اللاعبين المميزين بالفريق بالتعاون من الجهات والمؤسسات الراعية، ومنهم محمد جمعة عيد «بيليه»، إلى جانب التعاقد مع حارس المرمى حمد المقبالي، قادماً من نادي الفجيرة، ومع البرازيلي كوان سانتوس «19 عاماً»، قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

تدريبات

وفي الوقت نفسه، يواصل الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، تدريباته اليومية تحضيراً لظهوره الأول بعد انتهاء فترة التوقف الطويل للنشاط المحلي، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا في قطر قبل أيام قليلة، وتسود روح معنوية عالية بين اللاعبين، وإصرار على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات حرصاً على الحصول على مكانة في التشكيلة الأساسية في الإطلالة الجديدة للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف «فرسان دبي» نشاطهم المحلي الأحد المقبل، عندما يستضيف بني ياس في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تم تأجيل ظهورهم الأول الذي كان مقرراً أمام مضيفهم حتا في الجولة 13 والأخيرة للدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس، بسبب ظروف الطقس.

واستفاد الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، من تأجيل مباراة حتا، في المزيد من التجهيز للاعبين سعياً لعودة قوية إلى منافسات الموسم الجاري، خاصة بعدما اقتنص الفريق أول الألقاب المحلية، بالفوز بكأس السوبر للمحترفين على حساب الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز