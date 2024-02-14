سلطان عادل يلفت الأنظار ويقدم أوراق اعتماده نجماً جديداً

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أصر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، على الدفع بالمهاجم الشاب سلطان عادل لاعب نادي اتحاد كلباء، في كأس آسيا الأخيرة في قطر، ليحل محل اللاعب المخضرم الهداف علي مبخوت، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية والتي طالبت بتواجد مبخوت، لكن المدرب البرتغالي أصر على رأيه، ومنح الفرصة كاملة للاعب الشاب الذي لم يخذله فلفت إليه الأنظار ليقدم أوراق اعتماده نجماً جديداً للكرة الإماراتية وقدم مباراتين جيديتن أمام هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن تغيبه الإصابة عن مباراتي إيران وأوزبكستان.

عطاء

وأكد البرتغالي بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه يختار اللاعبين وفقاً لعطائهم وما يقدمونه خلال التدريبات ولا يهتم بالأعمار أو الخبرات. على النقيض تماماً من بينتو، لا يعتمد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء على سلطان عادل بصفة أساسية، ويفضل تجهيزه بصورة مثالية على اعتبار أنه لاعب صغير السن وقد يتأثر نفسياً حال الإخفاق في أي مباراة أو لم يقدم الأداء المنتظر منه، وهو ما يعرضه لانتقادات الجمهور والإعلام.

وفي الوقت ذاته، يعتبر الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء من أكثر المقتنعين بقدرات لاعبه سلطان عادل وهو من قدمه بالفعل هدية لمنتخب الإمارات، وبين جرأة بينتو وهدوء فرهاد مجيدي يبقى سلطان عادل موهبة ينظر إليها الوسط الرياضي بالكثير من التقدير وينتظر تألقها في المباريات الكبيرة في المستقبل القريب.

نجم

يذكر أن اللاعب سلطان عادل محمد نجم فريق كلباء ومنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، بزغ نجمه وهو ابن لاعب منتخبنا الوطني واتحاد كلباء السابق عادل محمد خلال تصفيات نهائيات اسيا للناشئين 2020، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف من أهداف الأبيض الناشئ الثلاثة في مرمى قيرغيستان والعراق ولبنان، متوجاً جهود زملائه بخطف البطاقة الأولى للنهائيات، ويتمتع سلطان عادل منذ الصغر بموهبة فذه حباها الله بها، فضلاً عن انحداره من أسرة مولعة بكرة القدم، ايضاً شقيقه محمد عادل لاعب كرة، وهو لا يقل موهبة وإمكانات عن شقيقه سلطان، ودائماً ما يتابع والدهما عادل محمد مستواهما ويسدي لهما نصائح مهمة. وسبق وأن توقع لهما أداء جيداً مع كلباء مستقبلاً بشرط تطوير مستواهما والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري.

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