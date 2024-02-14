ضياء سبع: دولة الإمارات الأجمل في العالم وذكرياتي بها رائعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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وصف ضياء سبع المنضم حديثاً إلى كشوفات «الصقور»، دولة الإمارات بأنها الأجمل في العالم، ذاكراً أنه قضى بها عامين عندما كان يدافع عن شعار النصر كانا من أجمل سنوات حياته، مشيراً إلى أنه عاد إلى الدولة مع عائلته بذكريات رائعة شجعته على قبول عرض ناديه الجديد واللعب مجدداً في دوري المحترفين، والإقامة في دولة يراها الأجمل والأفضل.

وعبر نجم الصقور الجديد عن سعادته باللعب جوار المخضرم الأسباني أندريس إنييستا، ذاكراً أن اللعب في فريق واحد مع إنييستا والتواجد بجانبه في الملعب يمثل حلماً لكل لاعب لان إنييستا، وحسب قوله، لاعب كبير ولا يحتاج إلى تعريف أو إشادة، وأضاف: سأحكي لأحفادي أنني لعبت مع إنييستا في نادي الإمارات بكل فخر، خصوصاً أنني من محبي نادي برشلونة وكنت مشجعاً له وأعرف ما قدمه في ملاعب كرة القدم العالمية.

ثقة كبيرة

واعترف ضياء سبع بأن مهمته مع «الصقور» الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط ويسعى للبقاء، لن تكون سهلة، وقال: وضعنا غير جيد في الدوري، نحن أمام تحد كبير يجب أن نكون فيه على قدر المسؤولية، في رأيي أن الفريق قادر على تجاوز المهمة لأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين يتمتعون بالجودة وجهاز فني مقتدر، ويحظى بدعم كبير من إدارة النادي، يجب أن نثق في أنفسنا أولاً وأن نجتهد في أرضية الملعب وبعدها سنحقق هدفنا. وقال لاعب الصقور الجديد، أنه قبل بالتحدي لأنه يمتلك رغبة كبيرة في العطاء وعلى ثقة بأنه سيقدم الأفضل مع زملائه اللاعبين، وقال: حضرت إلى الإمارات بثقة كبيرة في النجاح، وبرغبة تقديم عطاء 100 % ولن أتردد في بذل كل جهدي حتى أكون على قدر الثقة التي وجدتها من الإدارة والجهاز الفني والنجاح في هذه التجربة التي تعني لي الكثير.

دعم الجمهور

ودعا ضياء سبع جماهير النادي إلى دعم الفريق ومساندته في مشواره المقبل، ذاكراً أن اللاعب دائماً يحب أن يشاهد الجمهور خلفه في المباريات، لأن ذلك يساعده على تقديم مستوى جيد ويرفع من درجات حماسه وإصراره على تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن تحقيق الانتصارات يتطلب تكاتفاً من أسرة النادي وأداء كل شخص لدوره على الوجه الأكمل حتى يتمكن الفريق من إثبات وجوده في دوري المحترفين.

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