الإمارات تتصدر المنتخبات العربية بـ7 مشاركات في مونديال الشاطئية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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يتصدر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المنتخبات العربية بـ7 مشاركات في نهائيات كأس العالم التي تنطلق نسختها 12 في دبي يوم غدٍ وتستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 16 منتخباً، ويأتي منتخب عمان في المركز الثاني على صعيد المشاركات بـ4 مرات ثم منتخب البحرين بـ3 مرات، فيما يشارك منتخب مصر للمرة الأولى في النهائيات الحالية بدبي.

وسجل منتخبنا الوطني أول ظهور له في نهائيات كأس العالم في النسخة الثالثة التي أقيمت على شاطئ كوباكبانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 2007 لكنه لم ينجح طوال مشاركاته في تجاوز دور المجموعات، ففي مشاركته الأولى تكبد 3 هزائم واحتل المركز الرابع في مجموعته، وفي 2008 حقق فوزاً واحداً واحتل المركز الثالث في مجموعة قوية ضمت إلى جانبه روسيا والأرجنتين والكاميرون، وفي مونديال 2009 حقق الأبيض فوزاً واحداً كذلك واحتل المركز الثالث في مجموعة حديدية ضمت أوراغواي والبرتغال وجزر سولومون، وفي مونديال 2013 غادر منتخبنا من الدور الأول بصفر فوز و3 هزائم في رصيده، وفي مشاركته الخامسة في مونديال 2019 حقق لأبيض فوزاً تاريخياً على المنتخب الروسي لكنه غادر البطولة من الدور الـأول، وفي مونديال 2021 بروسيا فاز الأبيض على متصدر المجموعة منتخب تاهيتي قبل أن يغادر المنافسات من الدور الأول للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته.

هدف

ويطمح الأبيض الذي وضعته القرعة في المجموعة الأولى برفقة منتخبات إيطاليا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون مشاركته في مونديال دبي 2024 مختلفة عن السابق وتخطي عقبة الدور الأول والوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في مشواره، متسلحاً في ذلك بعاملي الأرض والجمهور.

ويستهل منتخبنا مشاركته السابعة في كأس العالم الحالية بمواجهة شقيقه المصري على الساعة السابعة ونصف مساء غد (الخميس) ثم يلتقي تباعاً منتخبي الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأكد البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب الأبيض أن هدفه الأول هو تخطي الدور الأول، كخطوة أولى وبعدها يبدأ بالتفكير في النهائيات حيث إن كل مباراة وقتها ستكون بمثابة نهائي بالنسبة له، مشيراً إلى أن الأبيض لم ينجح في تجاوز مرحلة المجموعات طوال مشاركاته السابقة في كأس العالم رغم أنه كان قريباً في النسخ الأخيرة.

حافز

وأوضح فاسكيز أن النتائج الجيدة التي حققها الأبيض في العام الماضي والتي مهدت له الطريق لاحتلال المركز الثامن على مستوى العالم والثاني آسيوياً، والأول عربياً، في تصنيف شهر يناير 2024، تشكل حافزاً لحصد المزيد من النتائج الإيجابية والانتصارات في كأس العالم، وقال في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):«أعتقد أن النتائج هي نتاج كلّ ما قمنا به، تفاني لاعبينا، والدعم الكبير الذي تلقيناه من مجلس إدارة الاتحاد، كانت لدينا فكرة، وتحويل هذه الفكرة إلى واقع عملية تستغرق وقتاً طويلاً، لكن الجميع آمن بها. وأعتقد أن العمل الجاد والتفاني الذي أبديناه في العام الماضي، قد بدأ يؤتي ثماره. وأنا أؤمن تماماً بالعمل الذي نقوم به هنا.

وأضاف:» أفضل التفكير خطوة بخطوة. هدفنا الأول هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لم ننجح أبداً في تجاوز مرحلة المجموعات طوال مشاركاتنا الثلاث الماضية في كأس العالم، كنّا قريبين للغاية في تلك النسخ، ويفصلنا فوز واحد فقط عن تحقيق هذا الإنجاز، لكننا لم نوفق. لذا تركيزنا منصب حالياً على عبور الدور الأول. نحن نفكر في مبارياتنا أمام مصر والولايات المتحدة وإيطاليا. وإذا نجحنا في التأهل سنبدأ بالتفكير في النهائيات، حيث إن كل مباراة هي بمثابة نهائي في مرحلة خروج المغلوب.

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