الوصل يحسم «الديربي» بالفوز على النصر ويعزز صدارته للدوري

المصدر: دبي – إيهاب زهدي، محمد صادق، محمد فضل

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عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 33 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النصر في «الديربي» بهدف نظيف سجله جونغ سيونغ هيون في الدقيقة 73 من عمر مباراتهما، على ملعب استاد زعبيل مساء أمس، ضمن مواجهات الجولة 13 للمسابقة، بينما توقف رصيد النصر عند 15 نقطة، وظل في المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري.

بدأ الشوط الأول بأداء حماسي وسريع ووسط أجواء جماهيرية جميلة، وحاول فابيو دي ليما وضع كرة وصلاوية بذكاء في الزاوية الأرضية لمرمى النصر، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 25، ونظم النصر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، ووصلت الكرة إلى اغوديلو الذي سدد الكرة بغرابة شديدة بعيداً عن مرمى الوصل، وأجرى النصر تغييراً اضطرارياً بخروج غابياديني للإصابة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نشط الوصل وضغط هجومياً، وقابله النصر بتركيز دفاعي جيد، وألغى الحكم هدفاً سجله الكوري جونغ سيونغ هيون للوصل في الدقيقة 73، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، ثم عاد الحكم واحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتشتعل أجواء اللقاء، مع نشاط النصر بحثاً عن التعادل.

وفي اللقاء الثاني، تعادل الوحدة والشارقة إيجاباً 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة ذاتها، مساء أمس، في ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة، ويحافظ على المركز رابع، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً، أحرز للوحدة الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 31، وتعادل للشارقة سيباستيان تيغالي في الدقيقة 63.

وضمن مباريات الجولة، وفي ديربي الساحل الشرقي، خطف اتحاد كلباء في ملعبه تعادلاً «متأخراً» بطعم الفوز أمام ضيفه خورفكان، تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 62 من ضربة رأس وفي الوقت بدل الضائع «8+90» نجح البديل أحمد عامر في إحراز هدف تعادل كلباء التعادل الغالي بصاروخية في الدقيقة 98، ليرفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز 10 وكلباء إلى 13 نقطة في المركز 11، وشهد الوقت الإضافي من الشوط الأول طرد حكم المباراة أحمد عيسى درويش مدافع خورفكان عمر سعيد في الدقيقة 45+1.

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