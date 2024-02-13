الوصل يحسم "الديربي" بالفوز على النصر بهدف الكوري هيون ويعزز صدارته للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 33 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النصر في "الديربي" بهدف دون مقابل، سجله جونغ سيونغ هيون في الدقيقة 73، من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة 13 للمسابقة، بينما توقف رصيد النصر عند 15 نقطة، وظل في المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري.

وبدأ الشوط الأول بأداء حماسي وسريع ووسط أجواء جماهيرية جميلة، وواجه غابياديني لاعب النصر، حارس مرمى الوصل خالد السناني، وسددها ضعيفة بين يدي الحارس في الدقيقة 3، ولعبت عرضية سريعة وصلاوية من الجانب الأيمن، ومرت الكرة بغرابة شديدة من أمام الجميع بما فيهم هاريس مهاجم الوصل، الذي كان يقف وحيدا في مواجهة المرمى بالدقيقة 12، وحاول فابيو دي ليما وضع كرة وصلاوية بذكاء في الزاوية الأرضية لمرمى النصر، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 25، وسدد علي صالح كرة مفاجئة للوصل في الدقيقة 28، وأمسكها أحمد شامبيه حارس النصر بتمكن كامل.

ونظم النصر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، ووصلت الكرة إلى اغوديلو الذي سدد الكرة بغرابة شديدة بعيداً عن مرمى الوصل، وأجرى النصر تغيير اضطراري بخروج غابياديني للإصابة في الدقيقة 41، واستلم النصراوي عادل تاعرابت الكرة وانفرد بمرمى الوصل في الدقيقة 44، وحاول لعب الكرة من فوق رأس السناني، لكنها ذهبت ضعيفة وأمكسها حارس الوصل بسهولة، ثم سدد تاعرابت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وتولت عارضة مرمى الوصل التصدي للكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونشط الوصل وضغط هجومياً مع انطلاقة الشوط الثاني، وقابله النصر بتركيز دفاعي جيد، وتوالت الركلات الركنية لمصلحة الوصل، في ترجمة واضحة لاستحواذ الوصل، وألغى الحكم هدفاً سجله الكوري جونغ سيونغ هيون للوصل في الدقيقة 73، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، ثم عاد الحكم وأحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتشتعل أجواء اللقاء، مع نشاط النصر بحثاً عن التعادل، وسدد تاعرابت كرة وأمسكها السناني بسهولة في الدقيقة 84، ثم كرة أخرى وحولها دفاع الوصل إلى ركنية في الدقيقة 85، ولعب الوصل هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع، وانتهت عند البديل ديالو الذي سددها بجوار القائم الأيسر.

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