كلباء يخطف تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه خورفكان في مباراة الديربي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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خطف اتحاد كلباء تعادلاً " متأخراً " بطعم الفوز أمام خورفكان خلال مباراة ديربي الساحل الشرقي التي أقيمت بملعب كلباء وشهدت تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 62 من ضربة رأس مخادعة استقرت في اقصى الزاوية اليسرى لمرمى النمور وفي الوقت بدل الضائع استطاع كلباء التعديل عن طريق البديل احمد عامر الذي اطلق صاروخية استقرت في الزاوية 90 لمرمى حارس خورفكان احمد الحوسني ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد خورفكان الى 14 نقطة في المركز العاشر وكلباء الى 13 نقطة في المركز الحادي عشر ،وشهد الوقت الإضافي من الشوط الأول طرد حكم المباراة احمد عيسى درويش لمدافع خورفكان عمر سعيد في الدقيقة 45+1 .

منذ انطلاقة اللقاء وضحت رغبة الضيوف في احراز هدف مبكر يريح الاعصاب ويساعد اللاعبين في خوض اللقاء بأريحية وقبل اكتمال الدقيقة الأولى لبداية الديربي ، وجد محمد عوض الله مهاجم خورفكان فرصة على طبق من ذهب وهو في وضعية جيدة داخل منطقة الست ياردات لكنه سدد الكرة " ضعيفة " في أحضان حارس كلباء عيسى الهوتي .

واستمر إيقاع اللعب سريعاً بين الجانبين مع افضلية لخورفكان مع اعتماد كلباء على المرتدات دون اهتزاز الشباك والتي ظلت عصية على مهاجمي كل فريق ، وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اشهار حكم المباراة احمد عيسى درويش للبطاقة الحمراء لمدافع خورفكان عمر سعيد اِثر تدخله "العنيف " ضد اللاعب الإيراني مهدي قائدي نجم نمور كلباء لينتهي شوط اللعب الأول بتعادل سلبي .

مع انطلاقة شوط المدربين كشر نمور كلباء عن انيابهم وضربوا حصاراً محكماً على جهة خورفكان الذي دخل الشوط الثاني بعشرة لاعبين ويجرب الإيطالي بيسا لاعب كلباء حظه ويقوم بأطلاق تسديدة صاروخية تعامل معها حارس خورفكان احمد الحوسني ببراعة في الدقيقة 57 .وعكس مجريات اللعب تمكن البرازيلي لورينسي مهاجم خورفكان من خطف هدف التقدم من ضربة رأسية خدع بها حارس كلباء في الدقيقة 62 هدف زاد من حرارة المباراة ،واهدر بيسا فرصة التعديل بعد ان سدد الكرة بطريقة غريبة خارج الخشبات الثلاثة ، وصدت قائم خورفكان كرة البديل احمد عامر القوية التي نفذها من ضربة ثابتة ، لكن احمد عامر عاد و تمكن من تسجيل هدف التعادل الغالي في اخر دقيقة من الزمن الإضافي المقدر بتسعة دقائق ليجنب فريقه الهزيمة أمام خورفكان وتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف .

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