لجنة تأمين الفعاليات تتفقد الإجراءات الأمنية لـ «مونديال الشاطئية»

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة بشرطة دبي، عضو لجنة تأمين الفعاليات بدبي، الملعب الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024، والذي تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم، لاستضافة البطولة على مدار 11 يوماً، وذلك في الفترة الممتدة من 15 وحتى 25 من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 16 منتخباً من أفضل منتخبات العالم.

ورافق اللواء، العميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا مدير إدارة الطوارئ، وعدد من الضباط والشركاء الداخليين والخارجيين.

وناقش اللواء الفلاسي في التفقد، الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مؤكداً أهمية الاستعداد للحدث والعمل بروح الفريق الواحد؛ للظهور بأفضل صورة تبرز السمعة الريادية لإمارة دبي في استضافة وتنظيم وتأمين أكبر الأحداث والفعاليات العالمية المختلفة.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي، أسفرت عن عدة مواجهات قوية في الدور الأول الذي يضم 4 مجموعات تتنافس في كل منها 4 منتخبات، وتليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية.

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