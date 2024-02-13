تعادل الوحدة والشارقة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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تعادل الوحدة والشارقة إيجابياً 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على أرضية ستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة، ويحافظ على مركزه رابعاً في جدول الترتيب، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف نظيف من توقيع الإيراني أحمد نور الله بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد بيسراه في شباك حارس الشارقة في الدقيقة 31.

ولم يستفد الشارقة من استحواذه على الكرة، وغابت الفرص الحقيقية باستثناء فرصة وحيدة مؤكدة أهدرها ميراليم بيانيتش بعدما سدد الكرة من داخل الست ياردات بجوار القائم بغرابة في الدقيقة 21.

تحسن أداء الفريقين الهجومي في شوط المباراة الثاني، وتصدى حارسا الفريقين لأهداف محققة، عندما أبعد عادل الحوسني حارس الشارقة هدفين من باكاييف وعمر خريبين في الدقيقتين 49 و77، وتألق راشد علي حارس العنابي وأنقذ فريقه في الدقيقة 62 بعدما تصدى لانفراد صريح أمام المهاجم عثمان كمارا.

وتمكن الشارقة من إدراك التعادل عن طريق سيباستيان تيغالي الذي سجل في مرمى فريقه السابقة برأسية رائعة أرسلها الحسن صالح من جهة اليسار في الدقيقة 63.

حاول كل فريق خطف هدف الفوز وسنحت أكثر من فرصة للتسجيل، وسدد أحمد نور الله قذيفة بعيدة المدى علت العارضة بقليل في الدقيقة 79، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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