اللجنة المنظمة العليا تتفقد الملعب وتطلع على آخر الاستعدادات لمونديال الشاطئية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" اليوم "الثلاثاء" اجتماعا في ملعب حي دبي للتصميم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا.

حضر الاجتماع عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة المنظمة العليا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، عضو اللجنة ومدير البطولة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وخايمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، والرائد فهد العبدولي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد.

واطلعت اللجنة على آخر التحضيرات المتعلقة بالبطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً، في ملعب حي دبي للتصميم، والذي تم تشييده في وقت قياسي بمواصفات عالمية.

ورحب رئيس وأعضاء اللجنة بوفود المنتخبات المشاركة التي وصلت قبل أيام إلى الدولة وتجري تدريباتها في ملاعب مختلفة استعداداً للبطولة، فيما تم الاطلاع على التقارير الخاصة بفرق العمل والمتطوعين والنقل التلفزيوني، والمركز الإعلامي والتذاكر وغيرها.

كما اطلعت اللجنة على آخر استعدادات الأطقم التحكيمية التي ستدير المباريات بعد خضوعهم لورشة عمل أشرفت عليها لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وتم خلالها مناقشة جميع الأمور التحكيمية إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

وحرص رئيس وأعضاء اللجنة على القيام في جولة داخل أروقة الملعب والاطلاع على المرافق الخاصة به، مثل غرف تبديل الملابس، وقاعة الاجتماعات، والمركز الإعلامي الرئيسي، وغيرها من المرافق التي تم تجهيزها وفقاً لأعلى مستويات الجودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز