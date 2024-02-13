العين يواجه ناساف الأوزبكي غدا بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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يحل فريق العين يوم غد الأربعاء، ضيفا على ناساف الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في المباراة التي تقام على استاد كارشي المركزي الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت أمس الإثنين إلى أوزباكستان، بعدما اختتمت تحضيراتها خلال الفترة الماضية، بخوض عدد من المباريات الودية أمام ظفار العماني، والأخدود والتعاون السعوديين، بجانب التدريبات اليومية، بالإضافة إلى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي انتهت بفوز العين على اتحاد كلباء 2-0.

وتعد مواجهة الغد هي الثالثة بين الفريقين في البطولة القارية، حيث التقيا من قبل في مرحلة المجموعات بنسخة 2016، وتعادلا ذهابا 1-1، وفاز العين إيابا 2-0.

وتأهل العين إلى ثمن النهائي متصدرا المجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء السعودي ثاني المجموعة، كما تأهل ناساف أيضا متصدرا المجموعة الثانية بـ11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن السد القطري ثاني المجموعة.

ويخوض العين منافسات دور الـ16 للمرة العاشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، والأولى منذ خروجه من نفس الدور في نسخة 2018.

ويأمل العين في تحقيق النتيجة الإيجابية خلال لقاء الذهاب، لضمان اللعب بأريحية في مباراة الإياب التي تقام يوم 21 فبراير الجاري، على استاد هزاع بن زايد، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل.

وأعلن العين عن قائمة المشاركة والتي تضم 20 لاعبا، هم، خالد عيسى، ومحمد بو سندة، وسلطان المنذري، وخالد الهاشمي، ويحي نادر، وبندر الأحبابي، ويونجو بارك، ومنصور الشامسي، وخالد علي، وكوامي، وسفيان رحيمي، وفلاح وليد، وخالد البلوشي، وأحمد برمان، ومحمد عباس، وعيسى خلفان، ولابا كودجو، وعبد الكريم تراوري، وجوناتاس، وحازم محمد عباس.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم مخادمة، حكما للساحة، يعاونه كل من محمد مصطفى الكلاف، مساعدا أول، وأحمد مؤنس، مساعدا ثانيا، والعراقي محمد قاسم، حكما رابعا، والقطري عبد الله علي المري، حكم فيديو، ومواطنه محمد أحمد، حكم فيديو مساعد.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بالنادي، رئيس البعثة، أن المشوار القاري لفريق العين يعد تحديا كبيرا ومهما لجميع أعضاء الفريق، الذين يدركون تماما أن هذه المهمة تختلف عن المسابقات المحلية كافة.

وأكد على الثقة الكبيرة في لاعبي الفريق، واستشعارهم المسؤولية، وحرصهم على إظهار أفضل ما لديهم على ملعب المباراة، لافتا إلى أن "العين" يضم لاعبين محترفين يدركون جيداً ما هو المطلوب منهم، ومضيفا: "في عالم كرة القدم العطاء فقط يصنع أفضل النتائج ويقود الفريق إلى تحقيق الأهداف ومعانقة الأمجاد، اتساقاً مع طموحات الجماهير من محبي النادي".

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