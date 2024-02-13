حمدان بن مبارك يثمن جهود اللجنة المنظمة والشركاء ويرحب بمنتخبات "مونديال الشاطئية"

المصدر: وام

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ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم جهود فرق العمل واللجنة المنظمة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، والشركاء في مونديال كرة القدم الشاطئية لتوفير كافة أسباب النجاح لهذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يقام على ملعب حي دبي للتصميم في دبي.

وأشار معاليه إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" يعملون بروح الفريق الواحد لتكون نسخة هذا الموسم مميزة في كل تفاصيلها.

ورحب معاليه بالوفود والبعثات والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، مؤكداً أن الإمارات استعدت بصورة مميزة لهذه الفعالية الرياضية.

وقال: "نجدد ترحيبنا بكل جماهير المنتخبات في دار زايد، دار الأمان والعز والتعايش والتسامح، ونتمنى لهم إقامة ممتعة وسعيدة في بلاد السعادة" .. وأضاف :"جمهور البطولة سيستمتع بطاقة المكان الإيجابية وسحر الجو في هذا التوقيت، فضلاً عن الإثارة والتشويق في كرة القدم الشاطئية، التي أخذت تعزز شعبيتها في كل أرجاء العالم".

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية استعد بصورة جيدة للمونديال، حيث أقام عدداً من المعسكرات، وشارك في بطولات دولية ودية، وخاض عدداً من التجارب، ولدينا آمال كبيرة بتحقيقه لطموحات جمهوره في هذه الحدث الرياضي الدولي".

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