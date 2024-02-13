اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية تُنظم حفل جوائز الأفضل في متحف المستقبل بدبي

المصدر: البيان

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أقامت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية Beach Soccer Worldwide أمس حفل اختيار الأفضل في كرة القدم الشاطئية حول العالم خلال عام 2023 وذلك في متحف المستقبل على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

شهد الحفل عمر الحاج المهيري ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة, عضو اللجنة المنظمة للمونديال , مدير البطولة ، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة إلى جانب مسؤولي اللجنة التنفيذية وممثلي المنتخبات المشاركة في المونديال.

وفاز بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2023،البرازيلي رودريجو سوارس، والذي سيشارك مع منتخب بلاده في منافسات المونديال، وفازت مواطنته أدرييلي روشا بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم شاطئية في العالم للعام الثاني على التوالي.

وفاز لياندرو كاسابييري، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والذي سيشارك مع منتخب بلاده أيضا في مونديال "الإمارات 2024" ، وفاز الإسباني كريستيان مينديز بجائزة أفضل مدرب. ومواطنته لورا جاليجو، بجائزة أفضل حارس مرمى في منتخبات السيدات ، فيما فاز سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بجائزة الشخصية القيادية في عالم كرة القدم الشاطئية.

ونالت بطولة كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية جائزة أفضل حدث رياضي في عالم كرة القدم الشاطئية خلال عام 2023.

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