العين يكثف استعداداته للقاء ناساف في «أبطال آسيا» غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم، منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بلقاء شاندونغ تايشان الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني ضمن منافسات منطقة الشرق فيما يكثف العين استعداداته للقاء ناساف الأوزبكي غداً،ويلعب في اليوم نفسه الفيحاء السعودي مع مواطنه النصر بمنافسات منطقة الغرب.

ويطمح العين إلى الذهاب بعيداً في البطولة القارية، وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين:تركيزنا ينصب على مباراتنا أمام ناساف في البطولة الآسيوية، ونأمل بتحقيق أفضل نتيجة في البطولة، والوصول لأبعد نقطة.

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